Sei nuove telecamere contro l’abbandono dei rifiuti a Mirano

E’ iniziata l’installazione delle telecamere per contrastare l’abbandono dei rifiuti all’esterno dei cassonetti e nel territorio comunale di Mirano.

L'iniziativa

Si tratta di sei apparecchi mobili che verranno periodicamente spostati nelle aree più soggette allo scarico abusivo di materiale vario, sia nel centro che nelle frazioni. L’utilizzo delle telecamere si è reso necessario in quanto negli ultimi anni è considerevolmente aumentato l’abbandono di rifiuti di vario genere, provenienti in gran parte da fuori comune. Il nuovo sistema permetterà un controllo più capillare di specifiche zone al fine di contrastare questo odioso fenomeno e di monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità e tipologia di conferimento dei rifiuti.

Funzionamento

Il Comune utilizzerà un contributo di 7mila euro del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente per il noleggio e la gestione delle telecamere. Il controllo dei filmati e l’elevazione delle sanzioni sono stati affidati alla Polizia Locale dell’Unione del Miranese. La sanzione amministrativa per chi viene colto in flagrante a riversare abusivamente rifiuti o per chi li conferisce nei contenitori in modo errato varia da un minimo di 100 euro ad un massimo di 500 euro, come previsto dal “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio”. In caso di persone o ditte provenienti da fuori comune la sanzione viene raddoppiata. Questo nuovo sistema va ad affiancare il servizio di vigilanza degli ispettori ambientali di Veritas, che già verificano e sanzionano i conferimenti errati e l’abbandono dei rifiuti oltre ad effettuare interventi informativi/educativi verso cittadini.