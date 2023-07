Teo Mammucari arriva a San Donà di Piave con lo spettacolo "Sarà capitato anche a voi"

Teo Mammucari salirà sul palco del Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave, sabato 21 ottobre 2023, con il suo spettacolo Sarà capitato anche a voi.

Mammucari, uomo e showman dai mille volti e dalle mille sfaccettature, in questo spettacolo si mette a nudo, attraversa lo schermo televisivo e porta sul palcoscenico un mix esplosivo fatto di esperienza di vita e maturità artistica. È già possibile acquistare il biglietto online.

Lo spettacolo

La comicità, cifra del Teo artista ma anche e soprattutto del Teo uomo, è lo strumento che utilizza per esplorare e portare alla luce alcune grandi tematiche del nostro vivere. Quante volte ci siamo chiesti il motivo che si nasconde dietro alle prove che la vita ci mette di fronte? Questa domanda stimola una riflessione più ampia sulla natura stessa dell’animo umano. Molto spesso la sofferenza, soprattutto interiore, che ci si trova ad affrontare, in amore, in amicizia, nei rapporti con le altre persone, porta a chiedersi “perché capitano tutte a me?” E dunque sì, “Sarà capitato anche a voi”, di sentirvi in una strada senza uscita, di avere la sensazione di navigare senza bussola nel mezzo di una tempesta. Ebbene sì, è capitato e capita a tutti noi, ma quel che dovremmo fare in quei momenti è imparare a spostare il punto di vista. Attraverso l’ironia e l’umorismo Teo Mammucari prende per mano lo spettatore e lo porta a visitare una grande mostra d’arte, fatta di quadri diversi in cui ciascuno può riconoscere ciascuno un pezzo di sé.