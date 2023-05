Un convoglio largo otto metri: transito eccezionale per il Mose, chiusure autostradali

Un convoglio composto da quattro mezzi speciali attraverserà nella notte tra venerdì e sabato l’autostrada A4, il Passante di Mestre e la A57-Tangenziale di Mestre, uscendo allo svincolo di Mira-Oriago. Si tratta di manufatti che andranno a comporre le paratie del Mose alle bocche di porto della laguna di Venezia: un trasporto veramente eccezionale, unico nel suo genere, soprattutto per dimensioni. Sarà largo, infatti, ben 8 metri e occuperà un’intera carreggiata dell’autostrada.

Le informazioni sulla chiusura

Per questa ragione sarà eccezionale anche il dispiegamento di personale operativo che verrà messo in campo dalle concessionarie Autovie Venete e Cav a partire dalla mezzanotte di venerdì, da quando cioè il trasporto partirà da Portogruaro. In particolare, Autovie Venete metterà a disposizione due squadre di segnaletiche, coadiuvate da due ausiliari alla viabilità, da un regolatore e un coordinatore della viabilità della concessionaria, da ulteriore personale tecnico e dalla polizia stradale. A ciò si aggiungono anche le scorte tecniche che monitoreranno il transito dei mezzi eccezionali. Per consentire il passaggio del convoglio sarà necessario dalla mezzanotte di venerdì e fino al termine delle attività (indicativamente le 3 di sabato) effettuare l’uscita obbligatoria allo svincolo di Portogruaro per chi proviene da Trieste e allo stesso tempo chiudere l’immissione in A4 direzione Venezia per chi proviene dalla A28 (Conegliano-Portogruaro).

Dall’entrata nel Passante di Mestre in poi il testimone passerà a Cav, che metterà in campo quattro ausiliari della viabilità e due coordinatori, oltre alla polizia stradale e alla scorta tecnica. Il convoglio percorrerà il Passante in direzione Milano fino al Bivio con la A57 a Dolo, per poi imboccare la A57 in direzione Venezia ed uscire alla stazione di Mira-Oriago, proseguendo sulla viabilità ordinaria. Gli svincoli interessati sul Passante e Mirano-Dolo in A57 verranno chiusi temporaneamente al transito del convoglio. Inevitabili i rallentamenti al seguito del convoglio: eventuali code saranno comunicate in tempo reale sui pannelli a messaggio variabile lungo la tratta e attraverso i canali informativi delle due società.

Sabato restringimento di carreggiata per lavori in tangenziale

Nel fine settimana Cav procederà al rifacimento della pavimentazione nel tratto di A57-Tangenziale di Mestre in direzione Milano prossimo allo svincolo di Mirano-Dolo. Per questo motivo si renderà necessario chiudere due corsie su tre in carreggiata ovest (direzione Milano) tra gli svincoli di Mira-Oriago e il bivio con la A4 a Dolo.

In particolare, il cantiere sarà operativo dalle 21.30 di venerdì 19 alle 6 di domenica 21 maggio e prevede la chiusura dello svincolo di immissione da Mirano-Dolo nella sola direzione Milano. Il traffico in entrata sarà pertanto deviato verso la stazione di Mira-Oriago. Durante i lavori la carreggiata sarà ridotta da tre a una sola corsia. Dalle 22 chiuderà anche lo svincolo che dalla stessa carreggiata ovest della A57 (direzione Milano) immette sul Passante di Mestre in direzione Trieste.