Sollevatori per fare il bagno, pasti sotto l'ombrellone, sport dedicati: l'estate inclusiva dell'Ulss 3

Quattro sollevatori di ultima generazione per godersi il bagno in ogni condizione e in quattro diverse spiagge di Sottomarina. Pasti assistiti sotto l'ombrellone. Sette sport inclusivi in acqua e sulla sabbia in cinque stabilimenti balneari, ciascuno con istruttori, educatori, operatori socio sanitari e assistenza sanitaria continuativa sul posto. Giornate al mare all "inclusive" con trasporto organizzato e garantito fino alla sabbia, partendo col pulmino da tutti i centri diurni per disabili di Venezia, Mestre, Dolo, Mirano, Noale, Chioggia e di tutti i restanti 18 comuni dell'Ulss 3 Serenissima. Un'app dedicata con cui è possibile prenotare la propria giornata inclusiva al mare. E 9 ragazzi disabili che da un mese sono retribuiti per il loro lavoro nelle spiagge di Sottomarina e del Lido di Venezia.

Sono i potenziamenti 2023 del "Turismo sociale inclusivo" mostrati questa mattina allo stabilimento Astoria del Lido di Sottomarina, a Chioggia, una delle realtà imprenditoriali di questo litorale «che ha deciso di raccogliere la sfida dell'Ulss 3 Serenissima e della Regione Veneto - dice il direttore dei servizi socio sanitari dell'Ulss 3 Massimo Zuin -: rendere con il nostro aiuto e i nostri mezzi la spiaggia che hanno in concessione un luogo davvero accessibile e inclusivo, non solo sul fronte degli spazi e delle attrezzature, ma anche come opportunità di svago e di inserimento lavorativo per le persone con disabilità». Oggi sono stati consegnati ufficialmente dall'Ulss 3 a quattro stabilimenti balneari di Sottomarina quattro innovativi da utilizzare in acqua per rendere autonoma (o facilmente assistita) l'immersione della persona con disabilità: uno all’Astoria, uno ai Bagni lungomare, uno a Clodia piscina e fitness, uno al Cayo Blanco.

Trasporto fino alla spiaggia e attività inclusive

Altra novità dell’estate 2023 è il trasporto organizzato e garantito fino alla sabbia, partendo col pulmino per disabili da tutti i centri diurni di Venezia, Mestre, Dolo, Mirano, Noale, Chioggia e di tutti i restanti 18 comuni dell'Ulss 3 Serenissima, garantendo pasti assistiti sotto l ‘ombrellone, attività ricreative e ritorno, la sera, al centro diurno di riferimento. Il ventaglio delle attività ludico-sportive-inclusive prevede per tutta la stagione barca, canoa, kayak, pet therapy, beach tennis, sup, spike ball. Sono tutte accompagnate da istruttore qualificato, educatori, operatori socio sanitari, volontari, con assistenza sanitaria continuativa garantita. Sono presenti agli stabilimenti balneari Astoria, Stella Maris e Zanzibar (ma anche al Lido di Venezia negli stabilimenti balneari Bluemoon e Lungomare D’Annunzio). "Sono tutte attività che creano una rete di opportunità in un'ottica di sussidiarietà ed integrazione - spiega il dirigente dell'Unità operativa per il Sociale dell'Ulss 3 Serenissima Vanni Stangherlin -, coinvolgendo istituzioni pubbliche, private, terzo settore, imprenditori turistici e associazionismo del territorio".

Ragazzi con disabilità al lavoro in spiagge e alberghi

Una rete che diventa anche smart grazie a un'app dedicata, la "Vacanze sicure safe holidays", che consente a gruppi, famiglie e singola persona disabile di visualizzare le disponibilità per attività ricreative, pasti assistiti e trasporto dedicato, prenotando con un click. Ma è possibile farlo, anche senza scaricare l’applicazione, visitando la pagina turismoinclusivo.aulss3.veneto.it. Stamattina la direzione dell'Ulss 3 ha anche consegnato nove attestati ai nove ragazzi con disabilità che si stanno professionalmente spendendo in spiagge e alberghi grazie al Sil (Servizio inserimento lavorativo) dell'azienda sanitaria. Cinque di loro stanno lavorando a Chioggia: due all'Astoria, uno al Clodia, uno al Mare Notus e un altro al Park hotel. Gli altri quattro sono attivi a Venezia: due all'Hilton Molino Stucky alla Giudecca, uno alla spiaggia Bluemoon del Lido di Venezia e l'ultimo al liceo artistico Guggenheim del centro storico. Nella loro giornata tipo, dopo l’attività lavorativa, gli educatori li seguono costantemente anche loro mentre svolgono le attività ludico sportive dedicate. Il ritorno è per tutti nella loro stessa struttura, una per Venezia e una per Chioggia, dove si riuniscono per la cena e il pernottamento.