Nove ragazzi con disabilità e la loro estate speciale a Chioggia e al Lido

Nove ragazzi con disabilità, che per un mese lavoreranno, vivranno insieme, passeranno un’estate “diversa”, più ricca ancora, portando il loro personalissimo contributo: sono loro gli attori principali dentro l’estate solidale, e ricca di molte iniziative e proposte, organizzata dell’Ulss 3 Serenissima. «Cinque dei ragazzi selezionati lavoreranno a Chioggia e gli altri quattro a Venezia – spiega il direttore dei servizi sociosanitari, Massimo Zuin – e con i loro volti e le loro mani indaffarate sono un po’ il simbolo dell’edizione 2023 dell’iniziativa "Turismo Sociale e Inclusivo nel Veneto" nelle nostre città balneari. A partire dalla loro disponibilità e dal loro entusiasmo, si realizzerà una concreta esperienza di turismo integrato, importante per loro ma anche per i contesti che li accoglieranno».

Attraverso un’estensione estiva di quello che tecnicamente si chiama servizio di inserimento lavorativo e autonomia abitativa, i nove giovani, tutti di età compresa tra i 20 e i 35 anni, nel mese di luglio saranno inseriti in esperienze occupazionali diverse da quelle che stanno già svolgendo. A Chioggia, ad accogliere i cinque ragazzi saranno gli stabilimenti balneare Astoria e Clodia, il Park Hotel e il Mare Notus di Sottomarina; a Venezia due dei giovani lavoreranno all'Hilton Molino Stucky alla Giudecca, uno andrà alla spiaggia Bluemoon del Lido, una ragazza svolgerà attività di segreteria al liceo artistico Guggenheim. La loro attività lavorativa sarà retribuita, in continuità con quanto avviene durante i mesi normali per le persone inserite nei programmi del Sil della Regione Veneto.

«I nove ragazzi sono stati selezionati – sottolinea Vanni Stangherlin, referente del progetto – tenendo conto delle loro abilità lavorative e a partire dal fatto che, con il supporto delle famiglie, sono in grado di affrontare un intero mese fuori di casa. Verranno tutti accolti in contesti lavorativi turistici, dentro gli stabilimenti balneari e negli alberghi. I nove giovani vivranno anche un'esperienza di vita comunitaria perché, per tutto il mese, abiteranno in una struttura che permetterà loro di conoscersi e di frequentare insieme, a loro volta, le tante altre iniziative di sport, divertimento e socializzazione che sono state organizzate per le persone disabili nelle spiagge di Chioggia e del Lido. Al termine della giornata di lavoro, infatti, accompagnati dagli educatori che li seguono h24 avranno la possibilità di partecipare alle attività ludico sportive organizzate per loro e per ogni persona con disabilità che frequenti le spiagge di Chioggia e del Lido di Venezia».

Nelle spiagge del Lido, in collaborazione con il Comune di Venezia, al Lungomare D’Annunzio saranno proposte le attività di beach tennis e di pet-therapy, mentre presso lo stabilimento balneare Blue Moon le persone con disabilità potranno provare il SUP, la speciale tavola su cui si pagaia seduti o in piedi; a Sottomarina, con il contributo del Comune di Chioggia, lo stabilimento Astoria proporrà beach tennis, pet-therapy, roundnet – uno speciale gioco di gruppo con palla e rete –, e l’esperienza del SUP sarà proposta all’Astoria ma anche nello stabilimento balneare Zanzibar e allo Stella Maris.