Ulss 3, l'attività di urologia cresce del 20% e richiama anche pazienti da fuori provincia

Nel giro di circa un anno, forte della nomina di tre nuovi primari, l'Ulss 3 ha rilanciato con forza il proprio lavoro nell'ambito dell'urologia: tra gennaio e ottobre 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022, si è registrato un aumento delle attività del 20%, con un picco del +38,1% all'ospedale Civile di Venezia.

Determinante, secondo il direttore generale Edgardo Contato, è stata proprio la scelta di restituire una guida a tre delle quattro équipe territoriali attraverso la designazione di altrettanti primari: Claudio Valotto a Mestre, Tommaso Prayer a Venezia e Agostino Meneghini a Dolo (a Chioggia la continuità è sempre stata garantita dal dottor Antonio Longo). «Oggi - spiega Contato - possiamo tracciare un quadro sicuramente lusinghiero: i rapporti del nostro Controllo di gestione dicono di un'attività sempre in crescita e già superiore rispetto a quella messa in campo nel periodo pre-Covid, e certificano come la rete urologica aziendale sia diventata fortemente attrattiva».

In totale, nel periodo preso in considerazione sono stati 2463 gli interventi delle quattro équipe, con un aumento di attività operatoria del 15,5% rispetto allo scorso anno. Ancor più eclatante l'aumento dell'attività chirurgica realizzata con il robot operatorio, cresciuta del 58%. Aumentano anche le prestazioni di specialistica ambulatoriali, che nel corso del 2023 sono già state 18.918, in aumento del 3,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e con risultati particolarmente significativi nell'ambito delle prime visite urologiche (+12,1%) e delle visite di controllo (+6,7%).

«La competenza, l'efficienza e la credibilità della rete delle nostre urologia - ha commentato il direttore sanitario, Giovanni Carretta - ha inoltre interrotto il flusso di utenti della nostra azienda che si rivolgevano ad altri ospedali; al contrario, ci ha portato ad essere punto di riferimento anche per i pazienti di altri territori. Tutte le quattro urologie hanno dati positivi quanto all'attrazione, che mediamente si attesta sul 12,4% riguardo ai ricoveri: significa che più di un paziente su dieci viene da fuori Ulss 3. Va sottolineato, e sempre più incrementato, anche l'atteggiamento con cui lavorano le singole équipe: c'è un'attenzione costante ad operare come una vera e propria rete di squadre, di persone e di competenze, e questo produce nuova efficienza ed efficacia».

Nel corso della presentazione dei dati è stato sottolineato come alle urologie dell'Ulss 3 Serenissima siano giunti anche importanti riconoscimenti a livello nazionale: i reparti di Mestre, di Venezia e di Dolo hanno appena conseguito una menzione speciale della Fondazione Onda per le migliori pratiche nel trattamento del tumore prostatico e delle complicanze funzionali post-trattamento; ancor più prestigioso il "Bollino Azzurro", sempre assegnato da Fondazione Onda, ricevuto dallo scorso anno dall'urologia di Venezia per la gestione della neoplasia prostatica.