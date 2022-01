Vaccino, sabato e domenica open day per i bambini: tutte le informazioni

Week end dedicato alla vaccinazione anti Covid per i bambini dai 5 agli 11 domani, sabato 15, e domenica 16 gennaio in Veneto. In tutte le Ulss e aziende ospedaliere, i genitori che vorranno vaccinare i propri figli potranno accedere a numerosi punti vaccinali senza necessità di prenotazione.

Gli orari di apertura per gli utenti dell'Ulss 3. Sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 al Palaexpo Marghera; dalle 16 alle 19 al Palazzetto dello sport di Dolo; dalle 9 alle 18.30 all'Aspo di Chioggia. Domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 al Palaexpo Marghera; dalle 8.30 alle 18 al Palazzetto dello sport di Dolo; dalle 9 alle 14 all'Aspo di Chioggia.

Gli orari di apertura per gli utenti dell'Ulss 4. Sabato dalle 15 alle 18 al centro vaccinale di San Donà di Piave. Domenica dalle 15 alle 18 al centro vaccinale di Jesolo.