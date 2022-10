Via Trincanato, avanza il completamento delle ciclabili: rete sempre più interconnessa

Il Consiglio comunale del 6 ottobre ha dato via libera al completamento dei percorsi ciclabili di via Trincanato e alla messa in sicurezza delle connessioni intermodali con il quartiere nella Municipalità di Chirignago-Zelarino. Il progetto è inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024. L'opera sarà realizzata attraverso un finanziamento di 1.180.000 con i fondi React-EU.

I percorsi dedicati alla mobilità pedonale e ciclabile esistenti lungo via Trincanato vengono così collegati con via Parolari. Per raggiungere questo obiettivo verrà quindi realizzato un collegamento viario completo tra via Trincanato e via Parolari in modo da spostare la maggior parte del traffico veicolare all’esterno del quartiere e riservare nuovi spazi sicuri a pedoni e ciclisti. Per garantire l’invarianza idraulica sono previsti nuovi fossati tra la strada ed i campi, ed è in programma sia la piantumazione di alberi che la realizzazione dell’illuminazione su tutto il tratto di intervento.

Nel corso della discussione sono state inoltre approvate due mozioni. La prima per valutare la possibilità che via Trincanato venga definita "zona residenziale", con limite di 30 chilometri orari; di prevedere interventi atti a rendere sicuri i marciapiedi davanti alle abitazioni di via Trincanato evitando il passaggio di cicli e motocicli; di completare la pista ciclabile lungo via Trincanato verso via Castellana. La seconda mozione impegna sindaco e giunta ad "avviare uno studio dei flussi veicolari prima e dopo la realizzazione del percorso al fine di valutare eventuali futuri interventi sulla viabilità. A valutare nelle aree limitrofe la creazione di nuove aree di sosta, anche come interscambio, per incentivare l’utilizzo della mobilità sostenibile".