Piazza San Marco allestita per i grandi concerti estivi: le modifiche alla viabilità

Un'ordinanza emanata dal comandante della polizia locale di Venezia, Marco Agostini, disciplinerà la viabilità pedonale in occasione dei concerti che si terranno in piazza San Marco il 30 giugno, 1 e 2 luglio, con l’esibizione di Laura Pausini, l’8 luglio con il coro e l’orchestra del Teatro La Fenice, il 9 luglio con il cantante Paolo Conte.

Il provvedimento mira a tutelare la sicurezza e la pubblica incolumità, considerato che i concerti avverranno all’interno di un perimetro di allestimento, con palcoscenico e zona destinata al pubblico con un numero massimo di circa 5mila spettatori, ma che potrebbero crearsi assembramenti di persone in altre zone di piazza San Marco, incuriosite dagli spettacoli in corso.

In particolare, l'ordinanza prevede che in ognuna di queste giornate, dalle 18.45 e fino a cessate esigenze, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, sia interdetto a chiunque l'accesso alle Procuratie Vecchie e Nuove ad eccezione degli avventori dei plateatici insistenti su piazza San Marco con regolare prenotazione del posto; alle Procuratie Nuovissime ad eccezione dei visitatori del Museo Correr in possesso di biglietto per le speciali aperture serali; a piazza San Marco attraverso il Sotoportego de l’Arco Celeste, il Sotoportego del Cavalletto e il Sotoportego dei Dai, individuate quali vie di esodo d’emergenza dall’area dell’evento.

Rimarrà invariata la circolazione pertinente alla cintura di piazza San Marco, lungo i Giardini ex Reali, Calle Vallaresso, Salizada San Moisè, Calle Larga dell’Ascension, Calle del Salvadego, Fondamenta Orseolo, Ponte Tron, Calle San Gallo, Calle Fiubera, Merceria dell’Orologio, nonché rimarrà libero il transito da e per la Piazza e la Piazzetta San Marco per chi proviene da Mercerie dell’Orologio, Calle Larga San Marco, Calle della Canonica e Ponte della Paglia. Ai titolari degli esercizi commerciali presenti sotto le Procuratie Vecchie, Nuove e Nuovissime che, per ragioni connesse alla loro attività, abbiano la necessità di protrarre la propria permanenza all’interno dei rispettivi negozi, è consentito il solo transito sotto le Procuratie per raggiungere le uscite. Nelle giornate di venerdì 30 giugno, sabato 1, domenica 2, sabato 8 e domenica 9 luglio 2023, l’ultimo ingresso al campanile di San Marco dovrà avvenire entro e non oltre le 18.45.