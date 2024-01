La dea bendata bacia Chioggia: vinti 53mila euro

Lotto, colpo da oltre 53mila euro a Chioggia. Nel concorso di giovedì 4 gennaio, come riporta Agipronews, la vincita più alta arriva dalla provincia di Venezia, dove sono stati vinti 53.991 euro.

Il 2023 è stato un anno ricco di vincite nel territorio metropolitano di Venezia, baciando in particolar modo Concordia Sagittaria. A settembre, un fortunato giocatore aveva puntato 4 euro sulla ruota di Milano, centrando una cinquina e portandosi a casa oltre 300mila euro. Ma il piccolo paese veneto era salito alla ribalta delle cronache già a gennaio scorso, con una vincita da quasi 250mila euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 15,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 31,9 milioni di euro dall’inizio del 2024.