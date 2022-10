Biri-Biri, 45. regata. Minuto di silenzio per Bepi Fongher e Sergio Ciaci Tagliapietra

Domenica 16 ottobre 2022 si è tenuta la 45ma Regata del secolo maschile su pupparini a due remi Trofeo "Francesco Orlandi" con partenza da Sacca San Girolamo. Il percorso, come da tradizione è: Fondamenta Nove, giro del paleto alle mura dell’Arsenale (località “Casermette”) e ritorno con arrivo al ponte della Panada (Fondamenta Nove). Minuto di silenzio alla regata in memoria dei nomi storici dei remo Bepi Fongher e Sergio Ciaci Tagliapietra, scomparsi di recente. Alle 11.30 in campiello Widmann (Biri) si è svolta la premiazione dei primi classificati, con la consegna di medaglie e bandiere. Vittoria del bianco con Giuliano Pagan e Ivan Bognolo.

Gli equipaggi partecipanti: 1. Bianco: Giuliano Pagan e Ivan Bognolo 2. Canarin: Tobia Barina e Marino Almansi Viola: Cristiano Crea e Diego Redolfi Tezzat Celeste: Ivo Redolfi Tezzat e Renato Zangrossi 5. Rosso: Gaetano Bregantin e Fabio Vidal 6. Verde: Claudio Carrettin e Andrea Rosin Arancio: Vito Redolfi Tezzat e Renzo Uscotti Rosa: Davide Vianello e Francesco Martusciello 9. Marron: Walter Visnardi e Lorenzo Bizio Giudici di gara: Vittorio Orio, Bepi Suste, Tino Fongher e Tarsillo Fongher. Ivan Bognolo, di 63 anni, è "l'ultimo dei moecanti" del film di Segre: pescatore del granchio tipico della laguna.

QUI L'ORDINE DI ARRIVO E I PARTECIPANTI ALL'ULTIMA REGATA DEL 2022

Biri-Biri, chi siamo?

L'associazione benefica Biri-Biri è attiva dal 1977 e ha un forte radicamento nel sestiere di Cannaregio. La 45esima regata del secolo è dedicata al suo “past President” Francesco Orlandi. Il nome dell’associazione richiama quello della contrada in cui è nata: nel sestiere di Cannaregio, attraversata dal canale Biria che in origine era costellato di mulini ad acqua. La contrada corrisponde all'attuale parrocchia di San Canciano, ed era di estrazione popolare tanto da essere accomunata a quelle della Bragora e dei Bari nel detto "Biri, Bari, Bragora libera nos domine".

Nel celebre "Una ballata del mare salato", il geniale Hugo Pratt ne fece uso utilizzando il "Biri, Bari, Bragora" come ipotetico (quanto improbabile) grido di battaglia dei guerrieri polinesiani. La "regata del secolo", alla sua quarantaqinquesima edizione, è assolutamente unica in quanto la somma dell'età dei regatanti di ogni equipaggio (su gondolino o pupparino a due remi) deve essere pari o superiore a 100 anni. Il percorso si snoda fra i sestieri di Cannaregio e Castello, sul lato laguna nord. Diversamente da quelle inserite nella stagione ufficiale, che si conclude con la regata di Burano, quella "del secolo" non beneficia di alcun sussidio pubblico ed è totalmente autofinanziata. Di conseguenza non prevede premi in denaro ma soltanto "bandiere" e una simbolica medaglia.