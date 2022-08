West Nile: come proteggersi dal rischio di infezione

La Regione del Veneto, da molti anni, è dotata di un piano di lotta alla diffusione dei virus trasmessi dalle zanzare. Ogni anno i Comuni, in collaborazione con le Ulss, attuano specifici programmi di lotta alle zanzare soprattutto con interventi di rimozione delle larve e di manutenzione delle aree a maggior rischio. In aggiunta a ciò, i cittadini possono mettere in atto alcuni comportamenti utili per evitare la proliferazione delle zanzare e proteggersi dalle punture per non contrarre il virus.

Come evitare la proliferazione delle zanzare

non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l’acqua piovana come barattoli, bidoni, bacinelle, annaffiatoi copertoni, e altri;

svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, capovolgerli;

coprire ermeticamente (anche attraverso reti a maglie strette) i contenitori d’acqua inamovibili (bidoni, cisterne);

effettuare una corretta disinfestazione delle larve in tombini, caditoie, fossi, con idonei prodotti e con ripetizioni dei trattamenti.

Come evitare le punture di zanzare