Conto alla rovescia per l'entrata in vigore della Ztl a Chioggia

Conto alla rovescia per l’entrata in vigore del periodo di pre-esercizio per la Ztl a Chioggia. La fase di “rodaggio” partirà lunedì 15 gennaio, avrà una durata di due mesi (prorogabili) e anticiperà la vera zona a traffico limitato.

In questa fase i varchi elettronici rileveranno le targhe dei mezzi di passaggio ma non verranno comminate sanzioni a chi non è in regola. La comunicazione della targa del mezzo può avvenire sia on line al portale portaleztl.chioggia.org oppure recandosi di persona presso gli uffici di SST, in via G. Poli, 1, mentre chi si è già registrato non dovrà versare nulla per tutto il 2024. Al termine della fase di pre-esercizio, per chi entra senza aver registrato la targa del mezzo scatteranno le multe. Dallo scorso 12 dicembre a oggi sono oltre 700 le nuove richieste di regolarizzazione per l’accesso. I varchi attivi sono: Riva Canal Lombardo, Corso del Popolo da Chiesa San Giacomo a Vigo, San Domenico sud, San Domenico nord.