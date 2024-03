Cinquecentomila euro per la formazione al lavoro degli studenti

La Camera di Commercio di Venezia Rovigo stanzia 484 mila euro per la formazione al lavoro degli studenti. Due i bandi che coinvolgono le piccole e medie imprese (pmi), le scuole superiori e gli istituti tecnici della Città metropolitana di Venezia e della provincia di Rovigo. Sono stati presentanti mercoledì mattina nella sede camerale di Marghera: lo stanziamento andrà a favore di micro, piccole e medie imprese che attiveranno percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto) nell’ambito della certificazione degli istituti della scuola superiore, il primo, e a favore di studenti che si iscriveranno al primo anno di un corso di istruzione tecnica (Its Academy) nel veneziano e nel rodigino, sotto forma di borsa di studio, il secondo bando.

I due bandi rientrano negli obiettivi della Camera di Commercio di Venezia Rovigo e nelle sue funzioni in materia di orientamento al lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento tra scuola e mondo del lavoro. Il bando voucher per la certificazione delle competenze, con una dotazione finanziaria di 260 mila euro, incentiva la partecipazione delle imprese a percorsi che consentano, agli studenti delle scuole secondarie superiori, di sviluppare competenze al lavoro, grazie all’apprendimento diretto attraverso stage in azienda (singolo studente) e project work per gruppi composti da almeno 15 studenti.

Rientrano nell’ambito delle Pcto gli istituti dei settori turistico, agricoltura-agroindustria, meccanica-meccatronica e automazione e tessile-abbigliamento-moda. Si aggiunge, oltre a questi settori, la “Certificazione delle competenze di cittadinanza per lo sviluppo sostenibile” rivolta agli studenti di tutte le scuole superiori. A rilasciare la certificazione delle competenze sarà direttamente la Camera di Commercio. Le imprese potranno partecipare al bando fino al prossimo 30 giugno 2024.

Per ogni studente ospitato in stage, tra il primo marzo e il 31 ottobre 2024, l’azienda riceverà un contributo di 2.000 euro, per stage di durata compresa tra 120 e 180 ore, a supporto delle spese per le azioni di tutoraggio. Contributo che raggiunge i 3.000 euro nel caso in cui lo stage abbia una durata superiore (fino a 240 ore). Nel secondo caso, l’azienda riceverà un contributo per le attività di tutoraggio pari a 2.500 euro, per project work di durata compresa tra le 120 e 150 ore; se il project work, invece, avrà una durata compresa tra 30 e 50 ore il contributo camerale sarà di 1.000 euro.

Oltre al contributo sono, inoltre, previsti: 250 euro di contributo una tantum in caso di inserimento in azienda di uno o più studenti diversamente abili, 250 euro di contributo per le aziende in possesso del rating di legalità e 150 euro di contributo per le aziende iscritte al sito scuolalavoro.registroimprese.it Per maggiori informazioni è possibile consultare l’apposita pagina del sito camerale al seguente link: https://www.dl.camcom.it/bando.aspx?cod_oggetto=dc5125ca39994861b7126ec714d00d16

Il bando inerente le borse di studio per le iscrizioni al primo anno degli istituti tecnici ha una dotazione di 224.000 euro e la domanda dev’essere presentata direttamente dagli studenti che si iscrivono, nel 2024, al primo anno di un its Academy di Venezia o di Rovigo entro il 31 ottobre 2024. Per maggiori informazioni è possibile consultare l’apposita pagina del sito camerale al seguente link: https://www.dl.camcom.it/bando.aspx?cod_oggetto=5dad228d9f6e4ff58463dfa0f45a3c67

«La Camera di Commercio di Venezia Rovigo, sempre per quello che può, è al servizio del sistema economico delle nostre due province – afferma Massimo Zanon, presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo - Stavolta, oltre a cogliere le esigenze delle imprese bisognose, sempre, di personale qualificato, svolge anche una rilevante funzione sociale in raccordo con il mondo della scuola nell'offrire opportunità formativa concreta ai nostri studenti. L'esperienza che potranno maturare sarà, ce lo auguriamo, importante per il contributo che potranno in futuro dare alle imprese, inoltre, il rafforzamento delle proprie competenze personali li renderà più ricercati dal mercato».