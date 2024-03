Le migliori 7 colombe artigianali da comprare a Venezia per Pasqua 2024

Dove comprare le migliori Colombe artigianali di Venezia? Nonostante nella città lagunare anche per Pasqua vada fortissimo la Focaccia (anzi la Fugassa: questa è la sua storia), non mancano gli artigiani che sfornano le Colombe. Per arrivare pronti a domenica, abbiamo composto una guida ai più affidabili forni e pasticcerie dove trovarne versioni classiche, ma anche farcite oppure riccamente decorate. Il punto in comune? La qualità della lavorazione, la cura degli impasti e degli ingredienti impiegati. Questa è la nostra selezione.

Rosa Salva

Diversi punti vendita in città — uno anche a Mestre — per una famiglia di imprenditori della ristorazione che conta sei generazioni. Oggi il lavoro è organizzato in maniera moderna, con una buona fetta dedicata a banchettistica e catering. Ottimi i dolci e il servizio caffetteria per la colazione, nonché i lievitati da ricorrenza. Qui non mancano infatti Fugasse e Colombe per Pasqua, nella variante classica, però senza canditi. Ma ce ne sono anche di particolarmente eleganti, completamente ricoperte di glassa di zucchero e decori in fondant e gelée di frutta. Prezzi: 35€ al kg (60€ per quelle decorate). Sito web.

Pasticceria Tonolo

Tonolo è un porto sicuro per la colazione o la merenda in laguna, con le sue vetrine assortite di dolci affacciate su Calle San Pantalon. Ci troviamo tra Dorsoduro e San Polo, e tra mignon e ottimi cappuccini per Pasqua fanno capolino anche Fugasse e Colombe. Nella versione esclusivamente tradizionale e in formato da kilo, oppure 750 grammi.

Prezzi: 22 — 38€ al kg. Sito web.

Pasticceria Dal Mas

Per chi desidera riportare a casa da Venezia un souvenir ‘mangereccio’ la Pasticceria Dal Mas è l’ideale. Si trova infatti a Cannaregio, a due passi dalla stazione ferroviaria, in un negozio piccino dove fare colazione o merenda poggiati al bancone. Ottime le torte e tutta la biscotteria secca, come anche i dolci da ricorrenza. L’assortimento di Colombe è infatti piuttosto variegato, tra ricette classiche (con o senza canditi), varianti al pistacchio, poi cioccolato e pure gianduja. Prezzi: 33€. Sito web.

Bar Pasticceria Ballarin

Vicinissimo al Ponte di Rialto, il bar e pasticceria Ballarin è un locale piuttosto moderno, dal balcone affollato di mignon ben confezionati. Il servizio caffetteria è all’altezza e non mancano nemmeno torte classiche oppure decorate alla ‘moda contemporanea’. Sotto Pasqua ci si concentra sulla Focaccia veneziana — con ricetta tradizionale, ovvero senza sospensioni e soltanto con glassa mandorlata — e sulla Colomba, anch’essa in versione classica, con agrumi canditi. Prezzi: 33€ al kg. Sito web.

Pasticceria Rio Marin

Rio Marin è il nome del piccolo canale sul quale affaccia l’omonima pasticceria, dov’è piacevole prendersi una pausa godendosi la vista. Dolci artigianali e cornetti farciti al momento, oltre a uno dei migliori tiramisù della città. Per Pasqua il pasticciere è al lavoro su Colombe classiche con canditi, oppure arricchite da gocce di cioccolato. Si può optare anche per la ‘semplice’ Fugassa, che si trova altresì in versione farcita con creme varie. Prezzi: 40€ al kg. Sito web.

Majer — Piazzale Roma

Majer nasce come panificio e pasticceria nel 1924, proprio in questo punto vendita nel Sestiere di Santa Croce. Con l’apertura del Ponte della Libertà la zona è diventata uno snodo frequentatissimo, il ché ha probabilmente contribuito al suo successo. Lo testimonia il gruppo di insegne, che oggi arriva a un totale di 10, e conta anche ristoranti, bistrot e una torrefazione. Le Colombe di Pasqua sono disponibili ovunque, in versione classica oppure con impasto al gianduja. Prezzi: 33 — 50€ al kg. Sito web.

Amo Alajmo

La famiglia veneta Alajmo non è nuova a Venezia. È sua la gestione del Grancaffè Quadri di Piazza San Marco, come anche il progetto di quest’ambiziosa food hall all’interno del Fondaco dei Tedeschi. C’è una terrazza panorama e innumerevoli possibilità di servizio, dalla colazione con dolci e lievitati al pranzo modello bistrot, fino ai drink del dopocena. A disposizione, naturalmente, anche i dolci pasquali firmati da chef Massimiliano Alajmo nel laboratorio centrale MammaRita: ci sono la Colomba classica e la focaccia all’olio con albicocca candita e fava tonka, ma anche l’insolito lievitato a forma di uovo con impasto al Marsala, uvetta e caffè, oppure cioccolato e arancia candita. Prezzi: Da 42€. Sito web.