KoSìdolce vince il premio per la colomba ai fiori d'arancio

La pasticceria KoSìdolce di Noale riceve un prestigioso riconoscimento dalla Federazione internazionale di pasticceria e gelateria, che in questi giorni ha reso nota la classifica del campionato italiano della colomba, il tipico dolce di Pasqua: la medaglia d’oro è andata a Simone Giavi che, insieme alla compagna Katiuscia Foresi, gestisce da alcuni l’attività in via Moniego Centro.

«È una soddisfazione enorme - commenta Simone, 46 anni, autore della colomba classica ai fiori d’arancio vincitrice del campionato -, un risultato arrivato dopo tanti sacrifici, prove e fallimenti. Vogliamo condividere questa gioia con i nostri collaboratori e i nostri fornitori di materie prime e attrezzature. Un traguardo ottenuto anche grazie a consigli, trucchi e idee arrivati da tante persone che apprezzano il nostro lavoro».

La pasticceria KoSìdolce di Noale, che già in passato aveva ottenuto dei riconoscimenti e di recente aveva visto la sua colomba classica classificarsi tra le prime trenta in Italia (Divina Colomba), è diventata punto di riferimento per le sue proposte innovative, con un occhio particolare ai consumatori vegani e intolleranti al glutine. «Siamo una squadra piccola, ma diamo il cuore e l'anima per questo mestiere», scrive Giavi nel comunicare la notizia, che è stata accolta dai messaggi di congratulazioni da parte di clienti e amici.