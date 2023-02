Nuova destinazione ex Giustinian

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Il Giustinian deve rimanere struttura sanitaria pubblica.

Con vivo sconcerto e forte preoccupazione abbiamo appreso dalla stampa che il Presidente della Regione Veneto aveva candidato già nel mese di settembre 2022 Venezia quale sede della futura Autorità Europea per l'Antriciclaggio da collocare presso il G.B.Giustinian, attuale sede del Distretto socio-sanitario. E' possibile che a Venezia non vi siano altri edicifi atti ad ospitare funzioni sicuramente tanto prestigiose?

Un fulmine a ciel sereno che mette in discussione tutto quanto è stato detto, scritto e programmato negli ultimi mesi su di un edificio donato alla nostra comunità con una precisa destinazione d'uso: quella sanitaria. Perché a fronte delle importanti mobilitazioni di associazioni e gruppi politici, delle proposte avanzate e della notevole racccolta di firme di tanti cittadini che chiedevano di salvaguardare il futuro sanitario sul territorio dell'ex G.B.Giustinian è stato sempre assicurato che questa struttura "non perderà i servizi per l'utenza, ma vedrà trasferite solo alcune funzioni amministrative ai mendicanti oltreché la diagnostica per immagini e poliambulatori?.

Il Direttore Generale della Ulss3 ha promesso alla cittadinanza che all'ex Giustinian sarebbero rimasti molti servizi: Iaf (infanzia, adolescenza, famiglia, servizio disabilità, Sil, Sisp, medicina veterinaria, medicina legale, medicina di gruppo, servizio di continuità assistenziale, Cup, punto prelievi, Adi, infermiere di famiglia, anagrafe sanitaria, medicina fisica e riabilitativa, punto Covid 19 test, punto vaccinale anti covid, SerD. Dove andranno a finire tutti questi servizi?

Tutte queste impegnative dichiarazioni come potranno essere onorate? Comune e Ulss3 erano già a conoscenza del progetto del Presidente Zaia di candidare Venezia ad ospitare la sede dell'autorità per l'anticorruzione sacrificando una delle poche strutture della sanità pubblica ubicata in una zona nevralgica della città? Perché non se ne è parlato con la cittadinanza? Il Centro chiede che l'ex G.B. Giustinian rimanga aperto non per ospitare una struttura che poco ha a che fare con la salute della popolazione veneziana, ma per continuare a rispettare la sua storica vocazione sanitaria nell'interesse primario dei cittadini veneziani.

Per difendere il Giustinian, il Centro peri Diritti del Malato di Venezia chiede la discesa in campo di tutti coloro che hanno a cuore la sopravvivenza del Servizio Sanitario Pubblico nella nostra città sempre più assediata da strutture private.

Venezia, 16 febbraio 2023. Il presidente

Giampietro Rigamonti