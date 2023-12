Mezzo miliardo di euro per le imprese del Veneto

Inizia un nuovo corso nella gestione delle risorse destinate a supportare le imprese venete mediante interventi di sostegno finanziario. La giunta regionale ha approvato nella seduta di martedì mattina l'affidamento a Veneto Innovazione della gestione di oltre 550 milioni di euro da destinare a strumenti finanziari dedicati agli investimenti e alle garanzie.

Per effetto della riorganizzazione dello scorso luglio, è divenuto possibile per Veneto Innovazione, neo-controllata di Veneto Sviluppo, "braccio operativo" della Regione, ricevere affidamenti diretti in regime di "in house providing", assumendo il ruolo di soggetto deputato alle attività di progettazione, realizzazione e gestione di strumenti di finanza agevolata attivati dalla Regione a sostegno delle imprese.

«I 500 milioni che abbiamo deciso di destinare - ha spiegato l'assessore allo Sviluppo economico, Roberto Marcato - sono suddivisi in due macroaree. Una riguarda la finanza agevolata, e quindi i fondi di rotazione, per sostenere l’accesso al credito delle nostre pmi, l’altro riguarda i fondi comunitari che abbiamo declinato in una serie di iniziative, in particolare nel campo di ricerca e innovazione e attrazione di investimenti. L’obiettivo di tutta questa operazione è continuare ad essere una regione traino a livello nazionale ed europeo».