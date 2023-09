Centro maree e Università di Padova sperimentano generatori di energia in laguna

Inizia la collaborazione fra il centro maree del Comune di Venezia e l'università di Padova. La giunta ha dato il via libera alla proposta dell'assessore Paola Mar che apre all'accordo di cooperazione tecnico-scientifica con il dipartimento di ingegneria industriale. Scambio di informazioni e dati sulle correnti sottomarine nella zona lagunare di Venezia e dintorni, condivisione delle conoscenze sull’innovazione tecnologica e le tecniche di misura per l'idroelettrico e nell’ambiente lagunare, ricerca e sviluppo, installazione di strumenti di monitoraggio e formazione.

«Il dipartimento di ingegneria industriale a Padova coordina il progetto H-Hope Hidden Hydro Oscillating Power for Europe finalizzato a sviluppare e applicare sistemi di recupero di energia idroelettrica da corsi d'acqua e canali - sottolinea l’assessore Mar - e vorrebbe sperimentare dei generatori di energia innovativi sfruttando le correnti marine all’interno della laguna. Se avesse un risultato positivo, ciò aprirebbe la strada per l’auto-alimentazione di diversi apparati presenti lungo i canali lagunari. Pertanto si vuole vedere se si riesce a ricavare energia anche dalle piccole correnti, anche poca energia magari per accendere una "lampada di segnalamento" e ammortizzare i costi non sulla quantità massiva di energia ma sulla diffusione del prodotto. Idea interessante proprio in questa nuova fase di transizione ecologica».

All'inizio degli anni '70, il Comune di Venezia istituì il primo servizio di osservazione delle maree per segnalare, con una sirena posta sul campanile di San Marco, l'avvicinarsi di gravi eventi. Nel 1980 fu istituito quello che è nuovo servizio, il Centro previsioni e segnalazioni maree, con il compito di garantire la massima informazione sulla marea e un efficace e tempestivo servizio di allarme. Il centro si è progressivamente arricchito di sistemi sempre più perfezionati ne monitoraggio, nella previsione e nell'informazione.