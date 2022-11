Dieci milioni di euro per migliorare la classe energetica di 138 alloggi pubblici

Dieci milioni di euro per interventi di riqualificazione energetica su 138 alloggi pubblici. Lo ha deciso la giunta comunale veneziana su proposta degli assessori Francesca Zaccariotto (Lavori pubblici), Paola Mar (Patrimonio) e Simone Venturini (Coesione Sociale). Ci sono già i progetti definitivi, comprensivi della fattibilità tecnica ed economica, fatti da Insula.

«Sono 5 i fabbricati per un totale di 138 appartamenti che, grazie a un finanziamento di oltre 10,5 milioni di euro per i quali il Comune potrà usufruire del SuperBonus 110%, arriveranno a un sensibile aumento della classe energetica consentendo importanti risparmi a chi li abita - spiega Zaccariotto - Interverremo con cappotti esterni, cambiando i serramenti ed effettuando altre migliorie che ne consentano una migliore vivibilità»-

Con la prima delibera si interverrà in un complesso residenziale (avente pianta ad L), costituito da 72 alloggi, localizzato in Via Malamocco 22 – 54 al Lido di Venezia. Un struttura costruita nel 1980 nella quale si eseguiranno lavori di cappotto esterno e sostituzione dei serramenti. Così ci sarà un salto positivo di 3 classi energetiche (da F a C). La somma complessiva dell'intervento ammonta a 3.350.000 euro, con copertura finanziaria pari a 3,1 milioni di euro da contributo Ecobonus 110%, ai quali il Comune aggiungerà ulteriori 250 mila euro per le opere quali lattoneria, rimozione serramenti incongrui e tettoie.

Con la seconda delibera si interverrà su un fabbricato che ospita 12 alloggi, situato in Via Postumia 28 – 30 alla Gazzera, costruito tra il 1953 e 1960. L’intervento prevede la realizzazione del cappotto esterno e la sostituzione dei serramenti comprensivi di tapparelle. Grazie a questi lavori il fabbricato usufruirà di un salto positivo di 4 classi energetiche (da G a C). La somma complessiva dell'intervento è pari a 770 mila euro dei quali 692 mila con credito d’imposta, contributo dello Stato Ecobonus 110%, mentre i restanti 78 mila saranno a carico del Comune per lo spostamento dei cavi aerei, il riposizionamento dei condizionatori, la manutenzione dei tetti, la ridipintura dei vani scala, la sistemazione delle antenne e degli impianti comuni quali citofoni e cassette della posta.

Infine, con la terza delibera, si interverrà su altri 3 fabbricati uniti in un complesso residenziale costituito da 54 alloggi, localizzatoin via Carrer, civici dispari da 13 a 63, a Carpenedo, costruito nel 1980. I lavori prevedono la realizzazione del cappotto esterno, la sostituzione dei serramenti e 6 ascensori. Il complesso usufruirà di un salto positivo di 4 classi energetiche (da E ad A1) che verrà realizzato grazie a uno stanziamento complessivo di 6,4 milioni di euro dei quali 6.086.740 euro coperti con l'Ecobonus 110% mentre i restanti 313.260 euro, per le tinteggiature e la sostituzione dei serramenti su vani scala, con fondi comunali.

«Un ulteriore importante pacchetto di interventi per dare risposte concrete a quanti vivono quotidianamente questi 138 alloggi comunali - commenta l’assessore Mar - Un sincero ringraziamento va ai colleghi assessori Zaccariotto e Venturini e agli uffici comunali che con impegno e professionalità si stanno impegnando per presentare in tempi rapidi i progetti per usufruire dei bonus fiscali, che consentiranno di riqualificare il nostro patrimonio di edilizia residenziale pubblica». «Siamo davanti a un'operazione senza precedenti per dimensione, per tempi di realizzazione e per numero di appartamenti coinvolti - commenta Venturini - Decine di cantieri finalizzati a riqualificare il patrimonio abitativo comunale garantendo, a lavori ultimati, un significativo risparmio in bolletta per gli inquilini».