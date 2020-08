Riparti Martellago: il progetto "Il mio amico bottegaio" stanzia quasi 200mila euro

Il Comune di Martellago stanzia una somma pari a 200mila euro per aiutare le attività locali - le cosiddette botteghe - che ha dovuto interrompere o limitare fortemente la loro attività durante l’emergenza Covid-19. Il bilancio definitivo di questo progetto dopo 44 giorni di attività hanno portato ad erogare 16.986 buoni shopping pari a 169.860 euro che hanno sviluppato un fatturato complessivo di quasi 500mila euro.

L'iniziativa

Difficile riuscire a distribuire l’intero budget di 200mila euro secondo quanto comunicato dall'amministrazione comunale di Martellago ma oggettivamente sia la tipologia di botteghe che hanno aderito al progetto, sia il sistema di distribuzione equo che si è preferito adottare, arrivando volontariamente a bloccare/penalizzare botteghe che potenzialmente avrebbero potuto utilizzare molti più voucher, hanno sicuramente limitato le perfomance della piattaforma, ma non hanno fermato la distribuzione dell’ 84,93% del budget complessivo. Altro dato interessante è rappresentato dal fatto di essere riusciti ad innescare tutto il sistema appena usciti dal lockdown e anticipando i saldi. Questo ha permesso di dare una forte spinta in un periodo dove solitamente gli acquisti sono fermi, un toccasana quindi sia per i cittadini che grazie allo sconto del 50% si sono lanciati verso lo shopping, sia per le botteghe che sono riuscite a vendere prodotti che altrimenti sarebbero stati venduti solo attraverso i saldi. Visto poi come stanno andando i saldi a livello nazionale, emerge ancor di più l’importanza di un’operazione come quella de “Il Mio Amico Bottegaio”, che si è rivelata quanto mai efficace, puntuale e virtuosa in un periodo drammatico come questo.