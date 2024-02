Jesolo, assegnate le prime concessioni sulle spiagge con le nuove norme

Con la riorganizzazione delle concessioni balneari, a Jesolo si apre una nuova fase nella gestione degli stabilimenti. A fine 2023 l'amministrazione ha approvato il piano per la nuova suddivisione della spiaggia, che ora conta 16 tratti (denominati unità minime di gestione, Umg), mentre in precedenza erano 31. A quel punto sono iniziate le procedure per l'assegnazione delle Umg, che hanno portato alle prime novità in questi giorni.

È significativo il fatto che, nonostante le procedure siano aperte a operatori di tutta Europa, in linea con la direttiva Bolkestein, le proposte di gestione siano arrivate soltanto da gruppi imprenditoriali del territorio. Non si è verificato, quindi, il timore dell'ingresso di grosse compagnie o fondi di investimento interessati, magari, ad acquisire vari consorzi in blocco.

I soggetti privati interessati alla gestione di un tratto di spiaggia dovevano presentare un proprio progetto di sviluppo da realizzare nei prossimi anni, indicando il relativo budget: ad esempio interventi di miglioramento dei chioschi, realizzazione di giochi per bambini, isole interrate per i rifiuti, eccetera. Le richieste restano pubblicate per 60 giorni. Se in questo periodo nessun altro presenta istanza alternativa il proponente ottiene la concessione, che resterà valida per un periodo massimo di 20 anni, come stabilito da legge regionale.

È ciò che è successo per circa la metà delle 16 unità di gestione, che quindi ora sono in fase di assegnazione ai gruppi imprenditoriali vincitori. Per altrettante, invece, sono arrivati dei progetti concorrenti. In questi casi entra in gioco una commissione che giudica la proposta migliore in base a una serie di criteri: la qualità del progetto, ma anche l'esperienza pregressa dei soggetti nel settore turistico, le garanzie nello sviluppo dell'economia locale. Le valutazioni sono in corso: secondo il Comune tutti i gestori saranno definiti entro inizio aprile, ricorsi permettendo.

Il presidente di Federalberghi e Confturismo Veneto, Massimiliano Schiavon, commenta così gli ultimi sviluppi: «Prendiamo atto dell’esito delle prime gare per l’assegnazione delle concessioni di due importanti comparti (Umg 5 e Umg 7) della spiaggia di Jesolo. C'era molta attesa sui risultati e sulle valutazioni dei parametri, anche in previsione delle prossime gare in programma. Rileviamo altresì che gli assegnatari risultino soggetti appartenenti al territorio, pertanto auspichiamo si possa operare in un clima di grande collaborazione. Al di là dei singoli assegnatari, va altresì ricordato che si tratta di un bene collettivo e non privato. La gestione dovrà avere caratteristiche innovative di prodotto, considerando sia le nuove esigenze di milioni di turisti, sia di tutti coloro che negli anni hanno contribuito a generare questo innegabile valore».