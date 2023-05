A Mira arriva lo sportello a difesa dei consumatori

Via libera della giunta comunale di Mira allo sportello consumatori. Il progetto, nato dalla collaborazione tra amministrazione e Federconsumatori Venezia, porterà alla gestione di uno spazio per l’informazione e la tutela del consumatore utente all’interno del Comune di Mira. L’istituzione dello sportello ha i seguenti obiettivi: indirizzare verso scelte più consapevoli sui consumi di beni e servizi, dare informazioni, documentazione, consulenza e tutela su temi e problemi specifici, assistere i cittadini nel percorso di accesso alla giustizia, migliorare i rapporti fra operatori economici e consumatori attraverso intese anche per risolvere i contenziosi, e la promozione di campagne di informazione e controllo su ambiente, rifiuti, sicurezza, tariffe e carta dei servizi.

Il servizio sarà avviato in forma sperimentale con tre ore di apertura ogni martedì e potrà poi essere esteso e ampliato, anche con altre realtà operanti nella difesa dei consumatori. «L’Amministrazione è impegnata nella tutela e nell’informazione dei consumatori e utenti - spiega l’assessore Oriana Gerardi, con delega alle attività produttive e associazioni - riconoscendo agli stessi i diritti fondamentali della tutela della salute, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, un’adeguata informazione ed una corretta pubblicità, l’esercizio di pratiche commerciali secondo buona fede, correttezza e lealtà, l’educazione al consumo, la correttezza, la trasparenza e l’equità nei rapporti contrattuali, la promozione e lo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti, l’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza. Con questo spirito abbiamo ritenuto di accogliere il progetto in collaborazione con Federconsumatori Venezia per l’apertura a Mira di uno sportello per l’informazione e la tutela del consumatore, concedendo all'associazione l’uso di un locale nella sede municipale per tre ore ogni martedì mattina per il periodo di un anno. L'auspicio è che questo sia l’inizio di una collaborazione con l’associazionismo per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».