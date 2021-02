Tom Village, tavolo in Regione. Si tenta la strada dell'affitto

Impegno a riattivare i lavoratori per poterli ricollocare e a mantenere intanto attiva l'azienda

Ex centro Tom Tommasini Santa Maria di Sala, l'ultima protesta sindacale del 2020

Si tenta di avviare un affitto temporaneo per i prossimi 6 mesi al Tom Village, il centro moda di Santa Maria di Sala dichiarato fallito da una sentenza del tribunale il 2 febbraio scorso. Obbiettivo: mantenere in vita l'attività e arrivare alla vendita del compendio aziendale. Ne hanno discusso lunedì pomeriggio al tavolo di Unità di crisi aziendali l'assessore regionale Elena Donazzan, la consigliera regionale Francesca Scatto, presidente la sesta commissione consiliare, il curatore fallimentare insieme ai suoi consulenti, e le organizzazioni sindacali.

«L’avvio di questa fase temporanea – ha detto Donazzan - significa che il valore aziendale verrà preservato col mantenimento in attività. Al contempo vi sarà anche un chiarimento più rapido possibile per i lavoratori di Clt Fashion Group al fine di consentirne la tutela tramite ammortizzatori sociali. Oggi è emerso che l’attuale curatela sta facendo tutte le verifiche del caso per tutelare anche questi lavoratori, quindi tutti quelli rientranti nel perimetro aziendale dell’ex Tommasini».

La Regione ha assicurato che, come richiesto dalle sigle Cgil Cisl e Uil, interverrà con strumenti di politica attiva necessari, come ad esempio l’accompagnamento al lavoro, complementari a quelli che il ministero renderà disponibili. Ha espresso, inoltre, tutta la disponibilità a convocare ulteriori tavoli qualora richiesto dalle parti». Sollevati i sindacati: i dipendenti non subiranno il licenziamento collettivo, nei loro confronti ora si attiverà la cassa integrazione straordinaria utile a guadagnare un po' di tempo.