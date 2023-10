Class action di alcuni soci, Volksbank farà reclamo avverso

Un’ordinanza dell'11 ottobre del tribunale di Venezia ha dichiarato ammissibile l’azione di classe promossa da 7 azionisti della banca Volksbank, supportati da 3 associazioni di tutela consumatori. La causa riguarda l'acquisto di azioni della Banca Popolare dell'Alto Adige: secondo i risparmiatori che hanno promosso la class action, «la banca, nel vendere le azioni, avrebbe violato l'obbligo di informare in modo corretto sulle caratteristiche dei titoli, che negli anni avrebbero perso gran parte del loro valore».

Volksbank spiega di aver preso atto dell'ordinanza, annunciando allo stesso tempo l'intenzione di proporre reclamo avverso. «L'ordinanza - specificano dall'istituto di credito - riguarda solo il profilo procedurale dell’ammissibilità dell’azione di classe, e non il merito delle contestazioni». Anche alla luce di altre sentenze sullo stesso argomento a suo favore, la banca, infatti, «continua a ritenere corretto il suo operato nel periodo di riferimento oggetto della decisione (acquisti di azioni BPAA tra gennaio 2012 e luglio 2015) e proseguirà nella sua difesa, anche a tutela della compagine sociale».

In considerazione del risultato 2022 la banca ha distribuito a primavera 2023 dividendi alla compagine sociale per 30 milioni di euro. Inoltre ha registrato un utile netto di oltre 50 milioni di euro nel primo semestre 2023. «Il buon andamento commerciale e reddituale - aggiunge Volksbank- consente di confermare per l’anno corrente aspettative di risultati in ulteriore crescita rispetto all’anno precedente, anche tenuto conto della valutazione dei rischi connessi alla decisione del tribunale, con conseguente adeguata remunerazione degli azionisti».