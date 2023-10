La libreria Toletta di Venezia festeggia 90 anni di attività

La storica libreria Toletta di Venezia festeggia 90 anni. Le celebrazioni includono diverse iniziative nell'arco di tutto il mese, con la data clou sabato 21 ottobre: in questa giornata sono tutti invitati a fare gli auguri alla più antica libreria della città.

Si inizia con l'apertura dalle 9, mezz'ora prima del normale orario, mentre alle 10 il negozio accoglie i bimbi (in età pre-scolare) con i genitori per una serie di letture animate a cura della maestra Claudia Dalmissier. Al termine, un dolce regalino per i piccoli. Ancora letture alle 11.30, di quelle che ti fanno innamorare di un libro solo sentendolo raccontare: a cura di Simonetta Nardi e di Voci di carta, "incursioni" tra gli scaffali dove, come spesso accade, sarà il libro a scegliere il suo lettore. Alle 13 ci si tuffa tra i libri a peso: con l'antica bilancia ad ago Bizerba (grazie a Casa del Parmigiano) si prezzeranno i libri a 10 euro al chilo e si cercheranno tre perle nascoste: chi sarà così bravo da trovarle?

Ancora il tempo per gironzolare tra i libri, approfittando dello sconto del 15% dedicato ai 90 anni della libreria, e poi un salto a SpazioEventi, aperto fino alle 18 con la mostra di grafica e fotografia di "Venice in pattern" (Ilaria Pitteri e Ilaria Pittana, edizioni Anteferma). Alle 18 una bicchierata con gli amici della Toletta, tra i libri, spegnendo insieme le 90 candeline. La festa prosegue poi con l'apertura straordinaria fino alle 23.