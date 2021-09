Mostra collettiva presso la Galleria Alberta Pane dal 25 Settembre 2021 con gli artisti Marie Denis, Igor Eškinja, Léonard Martin, Davide Sgambaro, Lucia Veronesi.

Bartleby, il mite, pallido ed emaciato scrivano di Melville, è quell’uomo senza referenze, beni e particolarità, che oppone una silenziosa, passiva e impavida resistenza alle richieste dell’uomo di legge per cui lavora. È una figura “pallidamente linda, penosamente decorosa, irrimediabilmente squallida”, ma dalla voce “flautata”, che attraverso la Formula 'I would prefer not to' (preferirei di no), pronunciata assiduamente, innesca nella novella un meccanismo di enigmatica sospensione tra l’essere e il non essere, tra la parola e l’azione, tra il sensibile e l’intelligibile, portando il linguaggio e i personaggi a oscillare in un vuoto vorticoso e silente: una sospensione, intesa come condizione di pura potenza, sul limes del divenire di tutte le possibilità, che ricorda quella dei filosofi scettici.

Le opere dei cinque artisti scelti per 'A Bartleby', esposizione collettiva in mostra dal 25 settembre alla Galleria Alberta Pane di Venezia, incarnano queste suggestioni, in quanto essenzialmente liminali per tecniche, concetti e forme.

Installazione o fotografia? Tela o performance? Scultura oppure opera a parete? Il visitatore è continuamente sfidato e stimolato a indagare la natura contingente di quello che osserva, che trova altresì proprio in questa apparente indiscernibilità i suoi presupposti.

