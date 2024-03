Al Teatro di Mirano un weekend per le famiglie con spettacoli e giochi teatrali

Sarà un fine settimana interamente dedicato alle famiglie, quello in programma al Teatro di Mirano: con uno spettacolo, un gioco teatrale per prepararsi alla visione e, per la prima volta, l’apertura al pubblico di bambine e bambini di un’area dedicata al gioco, alla lettura e al disegno nel foyer superiore del Teatro.

Lo spettacolo

Domenica 24 marzo alle 15.30 va in scena “A pesca di emozioni” della compagnia Eccentrici Dadarò: ultimo appuntamento miranese di “Millemondi – La rassegna di Mira e Mirano con le famiglie”, lo spettacolo è ispirato al celeberrimo albo illustrato “I colori delle emozioni” di Anna Llenas. In scena i due mimi e clown costruiscono uno spettacolo senza l’uso della parola per meglio dare spazio al vero protagonista dello spettacolo: il mondo delle emozioni. Lo spettacolo tratta il tema centrale nell’infanzia dell’identificazione e del riconoscimento delle emozioni, utilizzando un linguaggio che appartiene al mondo di bambine e bambini, quello dei colori. Età consigliata: dai 3 anni.

Il gioco teatrale

Sabato 23 marzo, dalle 11.30 alle 12.30, guidati da Julio Escamilla, attore e formatore de La Piccionaia, le bambine e i bambini potranno prepararsi alla visione di "A pesca di emozioni" con un gioco teatrale alla scoperta dei temi, degli ambienti e dei personaggi dello spettacolo. I partecipanti potranno addentrarsi nel mondo magico dello spettacolo, attraverso l’espressività, l’immaginazione e la fantasia.

Un foyer a misura di bambine e di bambini

Domenica 24 marzo, al termine dello spettacolo, sarà per la prima volta fruibile dal pubblico delle bambine e dei bambini un’area gioco/lettura/disegno allestita nel foyer superiore del Teatro di Mirano. L'idea di ricavare in teatro un'area di questo tipo è nata durante il progetto "A Misura di Bambino", intrapreso al Teatro di Mirano durante la stagione 2022/2023: un percorso di co-creazione con bambini e adulti che, insieme, hanno immaginato il Teatro di Mirano a misura di bambini e a misura di famiglie, a cura de La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale, in collaborazione con il Comune di Mirano. Le bambine e i bambini avranno così uno spazio accogliente pensato per rilassarsi, elaborare le emozioni vissute in platea o disegnare; potranno condividere un gioco tra di loro o ancora, grazie anche ad una donazione di libri di privati e della Biblioteca Comunale, leggere una storia.

L’allestimento del foyer è uno dei frutti più visibili del progetto A misura di Bambino, ma non è l’unico: durante la stagione 2023/2024 sono stati infatti attivati il laboratorio annuale di teatro "Zah-Po’-Tè!" per l’età della scuola primaria, i giochi teatrali di MillemondiLab in preparazione agli spettacoli, l’incontro strutturato tra pubblico e compagnia al termine di tutti gli spettacoli; sono inoltre stati allestiti i bagni a misura di bambine e di bambini con riduttori per wc e alzatina per il lavandino ed è stato attivato il servizio guardaroba nelle domeniche di spettacolo.