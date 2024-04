Esposte alle Procuratie Vecchie le sculture di Tracey Snelling che parlano di umanità e comunità

Gli spazi in cui viviamo raccontano di noi, delle nostre storie, delle nostre esperienze e del nostro esser parte di una comunità: è questo il pensiero che dà vita ad "About Us", il progetto artistico di Tracey Snelling per la Casa di The Human Safety Net che dal 13 aprile fino al 28 aprile 2025 integra il percorso interattivo di "A World of Potential" alle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco.

Curata da Luca Massimo Barbero, "About Us" conduce il visitatore attraverso una sorprendente città brulicante di vita, in cui gli spazi abitati racchiudono storie, immagini e voci. Un microcosmo vibrante da esplorare, fatto di persone all’interno delle loro comunità, che parla dei punti di forza di ciascuno e di come si possa crescere e produrre il cambiamento. Le opere ideate da Tracey Snelling offrono nuove suggestioni al percorso permanente di "A World of Potential", un'esperienza interattiva per comprendere e connettersi con il proprio potenziale, scoprendo le qualità migliori di noi stessi e degli altri, anche attraverso le storie dei beneficiari, degli operatori e dei volontari di The Human Safety Net.

Le opere rappresentano conglomerati urbani, realizzati con materiali e tecniche artigianali e semplici inserimenti tecnologici, come foto, suoni e luci. Attraverso di esse Tracey Snelling affronta alcuni dei grandi temi che sono al cuore della missione di The Human Safety Net, primo fra tutti il diritto di ognuno di poter migliorare le proprie condizioni di vita e quelle della propria famiglia e comunità, anche partendo da uno stato di vulnerabilità.

Attraverso sculture articolate e realizzate in scala ridotta, l’artista cattura l'essenza della vita quotidiana, dai momenti più banali alle narrazioni più intime dietro le finestre chiuse, ricreando ambienti e edifici ispirati a luoghi da lei realmente conosciuti e indagati nel corso dei suoi viaggi attraverso il mondo. Il visitatore è così stimolato a confrontarsi con le sfide della società e, attraverso osservazioni sociologiche, a scoprire culture ed esperienze diverse che accomunano gli esseri umani anche dietro le apparenti disparità. L’incontro con il percorso "A World of Potential" invita ad un'esperienza di ‘coesistenza’ attraverso l’agire collettivo e tangibile nel reale.

Tracey Snelling

Tracey Snelling è nata a Oakland, USA, vive e lavora a Berlino. Attraverso la scultura, le installazioni, la fotografia e i video, restituisce la sua percezione di un luogo, delle persone che lo abitano e della loro esperienza. Il lavoro di Snelling nasce da tematiche di tipo sociologico, dal voyeurismo e dall'architettura urbana. Le sue opere rappresentano luoghi e persone in momenti specifici della storia. Snelling ha esposto in istituzioni internazionali, tra cui il Royal Museum of Fine Arts, Belgio; Palazzo Reale, Milano; The Museum of Arts and Design, New York; e la Berlinische Galerie, Berlino, Germania. Ha ottenuto la borsa di studio Stiftung Kunstfonds per il 2022, in Germania, la Pollack Krasner per il 2023 e infine quella della Fondazione Gottlieb. Snelling ha esposto alla Biennale di Venezia 2019 su committenza di Swatch, poi alla Biennale dell'Avana 2019 e all'Università di Venezia durante la Biennale di Architettura 2021. Nel 2022 ha realizzato un progetto comunitario su larga scala con l'Institute for the Humanities dell'Università del Michigan, in cui ha affrontato i temi riguardanti la sicurezza e l'adeguatezza degli alloggi. Nel 2023 Snelling ha tenuto una mostra personale al Tokyo Arts and Space di Tokyo e attualmente espone una sua installazione alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti di Verona.