A Cavallino lo spettacolo "L'Accalappiatopi" ispirato alla fiaba de "Il pifferaio magico"

Nella storica piazza Santa Maria Elisabetta del Cavallino lo spettacolo “L'Accalappiatopi” di AteliercuncheoN, in scena martedì 8 agosto: lo show si ispira alla storia del pifferaio magico seguendo l’adattamento della celebre poetessa russa Marina Cvetaeva, che attraverso il proprio linguaggio mette in risalto gli aspetti più forti di questa leggendaria vicenda, ancor oggi considerata un po’ realtà e un po’ favola.

La cornice stilistica si sviluppa attraverso l’utilizzo scenico di grandi bobine di legno mosse dagli attori per creare le diverse scene e introdurci nella città di Hammeln. Le maschere e la musica dal vivo rendono inoltre lo spettacolo adatto ad ogni pubblico e in grado di stupire per ritmo e forza espressiva. Uno spettacolo adatto anche al pubblico internazionale.

«Gli eventi con la cultura in piazza continuano con due spettacoli di alto livello in una location particolare, nella quale il tramonto e la laguna faranno da cornice agli attori professionisti e di fama internazionale – afferma l’assessore alla Cultura, Alberto Ballarin –. Oltre cento gli eventi che stanno animando le piazze e i parchi, e che raccolgono attorno ad essi moltissimi concittadini ed anche tanti ospiti curiosi». L'evento inizierà alle ore 21.00, ingresso libero.