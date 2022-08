Gli acquerelli di Lele Vianello in mostra alla Giudecca

Prezzo non disponibile

Nuova mostra dell’artista veneziano Lele Vianello allo Spazio Bocciofila in Corte dei Cordami 576 B alla Giudecca, dal 2 al 28 settembre 2022. "Lele Vianello - Works" (Venezia, Casanova e altre avventure), è un’esposizione di sessanta acquerelli, tavole a fumetti e vignette umoristiche che permette di ripercorrere l’intera carriera del disegnatore già collaboratore di Hugo Pratt, il creatore di Corto Maltese.

L’organizzazione vede la partecipazione dell’associazione Boat, del Festival delle Arti della Giudecca, del Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua di Venezia, prevedendo altresì un calendario di eventi collaterali, quali presentazioni di libri, letture sceniche, conferenze-spettacolo, tavole rotonde e intrattenimenti musicali.

La selezione di acquerelli esposta ai Cordami si articola in tre percorsi: Venezia, Casanova e altre avventure, con quest’ultimo segmento inteso a rappresentare una sorta di rassegna antologica dell’artista. Si tratta di opere pubblicate o inedite, studi di soggetti su commissione, fumetti, idee per progetti narrativi, vignette umoristiche, illustrazioni di libri e singoli dipinti. Contribuisce a completare la conoscenza dell’evoluzione artistica di Vianello una piccola biblioteca che permette di consultare le sue pubblicazioni individuali o in collaborazione con altri autori.

L’esposizione sarà arricchita da eventi collaterali quali presentazioni di libri, tra cui la nuova graphic novel Nebbia sporca di Lele Vianello e Augusto Q. Bruni, letture sceniche, conferenze-spettacolo e intrattenimenti musicali, alcuni dei quali inseriti nel Festival delle Arti, tradizionale appuntamento settembrino alla Giudecca. Nella sezione dedicata a Venezia è inoltre visibile una raccolta di interviste sulle origini della città curata dal Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua di Venezia.