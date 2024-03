Un fumetto, due romanzi e un saggio: i nuovi appuntamenti della rassegna letteraria “Ad alta voce"

Un fumetto, due romanzi e un saggio: ad aprile proseguono così gli eventi di “Ad alta voce – racconti di parole e di chi le ha scritte”, la rassegna di presentazioni organizzata da Mondadori Bookstore Mestre e Centro Culturale Candiani, in collaborazione con Voci di Carta.

Il programma

Si comincia venerdì 5 aprile alle 18.30 con Just mom (24 Ore Cultura, 2023), il nuovo fumetto di Alice Socal. L’illustratrice e fumettista mestrina, residente da anni a Berlino, ha esordito con una piccola casa editrice nel 2011 ed è poi arrivata a pubblicare con Coconino e Canicola. Nel suo lavoro più recente affronta il tema della maternità, raccontando la sua esperienza personale con ironia, ma allo stesso tempo scardinando l’idea della ‘supermamma’ infallibile e perfetta. L’evento è organizzato anche in collaborazione con la fumetteria Multiverse Comix.

La mattina seguente, sabato 6 aprile alle 10.30, prosegue la fortunata formula della “Colazione con l’autrice”, arrivata al suo terzo appuntamento. Federica Manzon – scrittrice, editor e docente presso la Scuola Holden – presenta il suo ultimo romanzo Alma, da poco uscito per Feltrinelli. È una storia di famiglia, radici, e confini. Alma torna per tre giorni a Trieste, la città da cui è scappata e dove si ritrova a raccogliere l'imprevista eredità del padre: non si tratta solo di una casa, ma di una memoria mai raccontata e affrontata.

La settimana successiva, venerdì 12 aprile alle 18.30, verrà presentato Tutta la vita che resta di Roberta Recchia (Rizzoli, 2024). L’esordio della scrittrice romana è un libro difficile da riassumere senza rivelare troppo della trama, ma ha colpito i/le librai/e della Mondadori del Candiani fin dalle bozze lette in anteprima. Una storia che attraversa le generazioni, le cose non dette, quello che lascia la violenza e un lutto: forse uno dei libri dell’anno.

Venerdì 19 aprile alle 18.30 concludiamo il mese con un appuntamento tutto veneziano: la presentazione di Vittor Carpaccio, Gentile Bellini e gli altri. Venezia, luoghi, prospettive tra realtà e invenzione di Dario Zanverdiani e Corrado Balistreri Trincanato (Piazza Editore, 2024). Partendo dall’eredità di Egle Trincanato sulla valorizzazione del territorio, i due architetti coautori del libro tracciano un affascinante e dettagliato percorso attraverso le opere di Carpaccio, Bellini e altri, ricostruendo nella Venezia reale le prospettive dei loro quadri.

Le presentazioni pomeridiane si tengono nella sala seminariale al primo piano del Centro Culturale Candiani e la "Colazione con l’autrice" nell’atrio al piano terra.