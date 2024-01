A febbraio quattro incontri letterari con Giulio Cavalli, Valentina Mira, Ginevra Lamberti e Gianluca Nativo

Continua anche a febbraio “Ad alta voce – racconti di parole e di chi le ha scritte”, la rassegna letteraria organizzata da Mondadori Bookstore Mestre e Centro Culturale Candiani, in collaborazione con Voci di Carta. Ai consueti tre appuntamenti del venerdì pomeriggio, si aggiunge un nuovo incontro mattutino, che si terrà un sabato al mese.

Il programma

Si comincia venerdì 2 febbraio alle 18.30 con "I mangiafemmine" (Fandango Libri, 2023), l’ultimo libro dello scrittore, attore e regista Giulio Cavalli. Con questo volume si chiude l’ideale trilogia ambientata nel paese di DF, alle prese con le imminenti elezioni politiche in un momento in cui i femminicidi sono diventati un’occorrenza quasi quotidiana. Il romanzo di Cavalli è una distopia lucidissima che promette di far scaturire una scintilla positiva.

Si prosegue venerdì 16 gennaio, alle 18.30, con Valentina Mira, scrittrice romana che aveva esordito con il suo potentissimo "X" nel 2021. Torna a Mestre per presentare anche il suo secondo romanzo, appena uscito per SEM – Società Editrice Milanese nella nuova collana Italian Tabloid: "Dalla stessa parte mi troverai". L’autrice ci porta dai fatti di Acca Larentia del 1978 ai giorni nostri, in un viaggio in cui mescola memoria storica e personale, nel brillante tentativo di far conoscere una storia spesso dimenticata.

Seguirà quindi il formato mattutino della “colazione con l’autrice”, che verrà inaugurato sabato 17 febbraio alle 10.30 con il nuovo libro di Ginevra Lamberti, "Il pozzo vale più del tempo", che uscirà qualche giorno prima per Marsilio. L’autrice di Vittorio Veneto racconta l’incontro di Dalia, una bambina di otto anni, e Fioranna, un’anziana signora che faceva l’insegnante. La loro storia si svolge in un mondo a metà tra leggenda e collasso climatico, in cui il Veneto diventa un Far West e la Laguna non esiste ormai più.

Il mese di febbraio si conclude venerdì 23 febbraio alle 18.30 con Gianluca Nativo e il suo romanzo ‘Polveri sottili’ (Mondadori, 2023). Lo scrittore campano racconta un primo amore alternando i punti di vista dei due protagonisti: Eugenio e Michelangelo, ragazzi ventenni che da Napoli si trasferiscono a Londra. Un libro che ricorda il delicato passaggio all’età adulta senza però perdere la poesia e leggerezza.

Le presentazioni pomeridiane si tengono nella sala seminariale al primo piano del Centro Culturale Candiani, mentre la colazione con l’autrice si svolgerà nell’atrio al piano terra del Centro stesso.