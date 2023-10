Prosegue la rassegna letteraria "Ad alta voce" con tre nuovi appuntamenti e una lettura animata

A novembre Mondadori Bookstore Mestre ospiterà in libreria una lettura animata per i più piccoli: domenica 5 novembre Siria Bertazzo leggerà “La bussola degli elfi. Prove di coraggio per salvare la natura”, scritto da Anna Simonato e illustrato da Gloria Tundo