La maratona di beach volley più partecipata al mondo triplica a Bibione

È l’evento dei grandi campioni del Beach Volley ma anche quello degli amatori, che con i suoi 20mila iscritti si conferma il torneo open di specialità più partecipato al mondo. L’edizione di maggio della AeQuilibrium Beach Volley Marathon trasformerà 120mila metri quadrati dell’arenile di Bibione nel più scenografico allestimento sportivo in riva al mare. L’energia di beacher provenienti da tutto il mondo darà vita a uno spettacolo unico, con oltre quindicimila sfide sotto rete nel corso dell’intero weekend.

L’obiettivo è ancora una volta superare le 3mila squadre partecipanti (per la sola edizione di maggio), suddivise nelle diverse categorie di gioco 2×2 Femminile, 2x2 Maschile, 2x2 Misto, 3x3 Femminile, 3x3 Maschile e l’avvincente 4x4 Misto.

Sono aperte le iscrizioni anche per la nuovissima “Special Edition”, che debutterà sempre sulla spiaggia veneta dal 7 al 9 giugno, in concomitanza con la tappa finale del Campionato Italiano di Beach Volley per società. In questo caso, le categorie di gioco saranno 2x2 Misto, 3x3 Femminile, 3x3 Maschile e 4x4 Misto per gli atleti italiani, mentre 2x2 Maschile e 2x2 Femminile saranno riservate alle squadre composte esclusivamente da beacher di nazionalità straniera.

AeQuilibrium Beach Volley Marathon si conferma inoltre come uno spettacolo di sport e inclusività: dopo il successo delle due passate edizioni, a maggio torna sulla spiaggia di Bibione (la prima destinazione turistica accessibile d’Italia) l’unica tappa del Campionato Internazionale Beach ParaVolley. Rappresentative nazionali e squadre composte da amatori potranno scegliere la propria partecipazione tra le formule “Standing” e “Sitting”.