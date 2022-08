Alex Britti al Teatro Toniolo

Parte il 2 dicembre 2022 dal teatro Govi di Genova e si chiude il 22 dicembre 2022 al Teatro Toniolo di Mestre il nuovo tour di Alex Britti, che toccherà 11 tra i teatri più importanti d’Italia.

Per coronare un 2022 ricco di concerti l'artista ha deciso di chiudere l’anno raccontando e raccontandosi. Dopo la pubblicazione dello scorso anno della sua prima autobiografia intitolata “Una vita con la chitarra in spalla” e la pubblicazione del suo primo album interamente strumentale “Mojo”, decide di riassumere tutti questi eventi che hanno segnato la sua carriera fin qui ricca di successi e soddisfazioni con un tour che vedrà come protagonista sul palco esclusivamente lui seduto comodamente su un divano come a casa con alcune delle sue inseparabili chitarre. Si racconterà in un clima confidenziale partendo “da quando tutto è iniziato ad oggi o se preferite da oggi a quando tutto è iniziato”.

Quella dell’“One Man Show” non è una formula nuova per Alex, nel 2003 e nel 2014 ha affrontato 2 tour teatrali chiamati “Chitarra, voce e piede” apparentemente due sfide complicate che hanno invece decretato un grande successo di pubblico registrando il Sold out ovunque. Formula evidentemente molto gradita da una platea che può godere di un concerto in cui le doti funamboliche di chitarrista si fondono perfettamente con la profondità e l’intensità dei brani che lo hanno reso famoso, il tutto senza filtro alcuno, senza elementi di distrazione sul palcoscenico, senza scenografie sgargianti, senza effetti luci ma un solo focus: lui e il suo mondo.

Biglietti in vendita sul sito di Ticketone.