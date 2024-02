Alla Fondazione Querini Stampalia la premiazione del concorso d’illustrazione "Out of the Box"

La creatività al servizio della divulgazione scientifica e tecnologica sui temi dell’innovazione e della sostenibilità: il 23 febbraio 2024 saranno proclamati i vincitori della seconda edizione di “Out of the Box - Concorso d’illustrazione”, promosso dalla Fondazione Querini Stampalia di Venezia e Viessmann e sarà l’occasione per confrontarci sul “Perché disegnare la sostenibilità? Dall’azienda all’illustrazione e ritorno”.

La seconda edizione del concorso d’illustrazione "Out of the Box" – promosso dalla Fondazione QueriniStampalia di Venezia e Viessmann, con il patrocinio dell’associazione Autori di Immagini – si è conclusa ed è giunto il momento di premiare il talento e la creatività di chi vi ha partecipato. “Out of the Box” nasce con l'obiettivo di sensibilizzare – attraverso le forme meno convenzionali, più dirette e universali dell’illustrazione – sui gesti che tutti noi possiamo fare a favore della sostenibilità. È una riflessione sulle azioni che si possono compiere, giorno dopo giorno, in favore dell’ambiente e per un futuro più green.

Il tema della seconda edizione è: “Energia da supereroi”. Perché, con le nostre scelte in ambito tecnologico, energetico e, di conseguenza, ambientale, abbiamo davvero il potere di cambiare il mondo che ci aspetta: ciascuno è parte del cambiamento, è protagonista nel disegnare il domani. Due i temi su cui i partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi e misurarsi nei propri progetti: “L’energia migliore è la tua” per costruire la consapevolezza che le scelte di tutti contano, di chi sogna fonti pulite e rinnovabili, di chi preferisce abitare in una casa accogliente e rispettosa dell’ambiente grazie a scelte sostenibili; “Un bel clima si crea in due” per sottolineare quanto sia importante un consiglio esperto anche quando si tratta di scelte all’insegna della sostenibilità: insieme è meglio anche nelle azioni fatte per garantire comfort ed efficienza negli spazi abitativi di oggi e domani.

A distanza di due mesi dalla chiusura del bando (17 dicembre 2023), i vincitori di "Out of the Box 2023" saranno proclamati e premiati venerdì 23 febbraio 2024, a partire dalle ore 18.00, presso la Fondazione Querini Stampalia di Venezia in Sala Luzzato, nell’area realizzata da Carlo Scarpa.



La giuria – composta da un esponente per ciascuna realtà promotrice, tra cui Stefania Brentaroli per Viessmann, Dora De Diana per Fondazione Querini Stampalia e da tre esperti del settore come Beppe Giacobbe (illustratore), Marcella Peluffo (Associazione Autori di Immagini) e Camilla Pintonato (illustratrice) –, introdurrà l’evento con il talk “Perché disegnare la sostenibilità? Dall’azienda all’illustrazione e ritorno”.

L'incontro sarà un’occasione in più per parlare di come in “Out of the Box”, un’istituzione culturale e un’azienda collaborino insieme per stimolare una riflessione fuori dagli schemi. Una collaborazione che vuole trasmettere, attraverso l’immagine, il valore culturale della tecnologia, facendosi portatrice di un contenuto scientifico e sociale, in grado di cogliere e valorizzare la connessione tra arte, divulgazione scientifica e tecnologica.

Durante l’evento, nel Portego della biblioteca, saranno esposte le stampe delle tavole vincitrici e una selezione in digitale delle tavole dei primi 10 classificati/e. L’esposizione resterà aperta al pubblico gratuitamente anche il 24 e 25 febbraio 2024, dalle ore 10.00 alle 18.00. L’appuntamento è a ingresso libero fino ad esaurimento posti. È richiesta la prenotazione online.