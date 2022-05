L'allegra fattoria di Summer e Todd arriva a Porte di Mestre

Al Centro Commerciale Porte di Mestre dall’1 al 15 maggio arrivano due tra i personaggi più amati dai bambini: la dolce e curiosa Summer e il costruttore provetto Todd, che nella loro fattoria Raggio di Sole accompagneranno i più piccoli in un divertente laboratorio didattico alla scoperta

del mondo della natura e della sostenibilità.

Segnatevi le date e gli orari: dal lunedì al venerdì dalle 15:30 – 19:30, il sabato e la domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30. Ma c’è un’altra sorpresa pensata per la festa della Mamma: il 7 e l’8 maggio, Il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30, i bambini potranno partecipare ad un laboratorio in cui impareranno a trapiantare una piccola piantina di fiori in uno splendido vasetto, che potranno decorare e regalare alla propria mamma.

Tutti gli eventi sono completamente gratuiti e offrono ai bambini la possibilità di imparare divertendosi, sperimentando con le loro mani e i loro occhi le differenze tra il mondo urbano e l’esperienza della vita agreste.

L’appuntamento con Summer e Todd è dall’1 al 15 marzo, mentre il laboratorio per la Festa della Mamma vi aspetta il 7 e l’8 maggio al Centro Commerciale Porte di Mestre, in via Don Tosatto 22. Per maggiori informazioni potete consultare il sito e le pagine social del Centro, sempre aggiornate e ricche di contenuti.