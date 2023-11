Al via le nuove attività di "Amici della musica di Mestre" con laboratori, progetti didattici e fiabe musicali

Prenderà ufficialmente il via nei prossimi giorni il ciclo di attività 2023-2024 dell’associazione Amici della Musica di Mestre: «Il nostro obiettivo – spiega il presidente dell’associazione, Mauro Pizzigati – è avvicinare i giovani al mondo della musica classica con un programma di iniziative che andrà avanti per tutta la stagione».

Il programma

Il primo appuntamento, aperto al pubblico, sarà al Teatro del Parco sabato 4 novembre alle ore 18.00 con un open day dedicato alla GOM Giovane Orchestra Metropolitana. «La GOM riparte verso la nona edizione dei laboratori – spiega Pizzigati – e si rivolge a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio della città metropolitana di Venezia che suonano uno strumento acustico o elettrico, ed a tutti i giovani musicisti che vogliano provare una esperienza orchestrale». Gli iscritti ai laboratori GOM 2024 potranno quindi assistere gratuitamente ai concerti della 38esima stagione di musica da camera e sinfonica di Mestre al Teatro Toniolo e i loro genitori potranno godere del biglietto ridotto.

Domenica 5 novembre, invece, appuntamento al Teatro Momo alle 16.30 per la seconda stagione delle “Fiabe musicali”, iniziativa realizzata dagli Amici della Musica di Mestre con il sostegno di Regione Veneto, Fondazione di Venezia e società Eco+Eco srl del gruppo Veritas: i cartoni animati che hanno riempito l’infanzia di molti, tornano in vita per farsi conoscere dalla “generazione alpha”, cioè dei nati dopo il 2010. «Verrà proiettata digitalmente una serie di cartoni animati partendo dal filmato analogico originale: Braccio di Ferro, Betty Boop e i personaggi di Walt Disney prenderanno così nuova vita – aggiunge Pizzigati – con l’accompagnamento dei sassofoni, del vibrafono della batteria e delle percussioni. Nel contempo puntiamo a sensibilizzare sull’importanza dell’ambiente e sulla diffusione di una cultura ecocompatibile».

Proseguirà infine fino al 18 novembre la seconda fase di “Frammenti”, un progetto didattico di avvicinamento alla musica “classica” per ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di I° e II° grado con un premio di mille euro alla classe vincitrice. Chiusa la fase delle iscrizioni, vi hanno aderito venti classi di sei diversi istituti dell’area metropolitana. Una prima classifica verrà stilata dopo che le classi aderenti avranno risolto nel minor tempo possibile una “escape room”, rispondendo a domande sui temi musicali affrontati nei video e sugli approfondimenti forniti nel materiale precedentemente fornito. Ulteriori informazioni sono disponibili online.