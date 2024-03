La vita di tutti i giorni diventa stand-up comedy con lo spettacolo di Daniele Gattano a Mestre

Ospite tra i più attesi del cartellone, giovedì 21 marzo, alle ore 21.00 al Teatro del Parco di Mestre, è protagonista Daniele Gattano con il nuovo spettacolo Ananassy Baby: la vita di tutti i giorni analizzata attraverso la lente di ingrandimento ironica e pungente di uno degli stand-up comedian più seguiti in Italia. Lo spettacolo fa parte della rassegna di stand-up comedy "In piedi – il potere delle parole", organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Dalvivo Eventi.

Tema centrale del nuovo monologo di Gattano è il confronto perenne con gli altri: la famiglia, il passato, lo sport, le ambizioni, la religione, il conto corrente e il tempo. «Una visione poco lucida, ma abbastanza lucida di quello che ci sta succedendo, anzi mi sta succedendo, mai generalizzare – dice l’artista –. Però confido nel fatto che in più punti dello spettacolo qualcuno penserà "è proprio così, è proprio vero, è troppo me" e riderà, forse, più sì che no».

Daniele Gattano

Daniele Gattano nasce a Verbania. Dopo aver studiato recitazione al Teatro Stabile di Genova ed essersi diplomato come attore alla Scuola Galante Garrone di Bologna, debutta come comico a Colorado (Italia Uno), approda poi su Real Time per i Diversity Media Awards e farà parte del cast di Stand Up comedy su Sky – Comedy Central. Sempre su Comedy Central sarà in Zelig C-Lab Comedians solve world problems e su Raidue nel cast di Battute?

Su Italia Uno tornerà come monologhista a Le iene. Ha condotto il Bologna Pride e tre edizioni del Milano Pride. I suoi spettacoli di stand-up comedy sono “Fuori”, “Male male” (andato in onda su Sky e attualmente in streaming su NowTv) e “Ananassy Baby”.