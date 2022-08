Un grande aperitivo per sostenere la prevenzione del tumore al seno

Le Pink Lioness in Venice sono un gruppo di donne operate di tumore al seno che ha come obiettivo la sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione per il contrasto della malattia e la raccolta di fondi per sostenere questa missione. Ogni anno organizzano la "Camminata Rosa", una passeggiata collettiva che attraversa Venezia allo scopo di raccogliere contributi da donare ad Avapo Venezia. Quest’anno la "Camminata" è prevista per il 16 ottobre e si pone lo scopo di sostenere l’acquisto di un macchinario diagnostico da regalare al servizio di Senologia dell’Ospedale Santi Giovanni e Paolo.

Per lanciare al meglio quest’iniziativa e incrementare l’opera di sensibilizzazione, le Pink Lioness in Venice organizzano una serie di appuntamenti di avvicinamento alla "Camminata Rosa" denominati "In campo con le Pink": incontri conviviali e d’informazione durante i quali le donne del gruppo raccontano il loro intento. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Municipalità di Venezia Murano Burano e rientra nel programma de “Le Città in Festa”.

Il primo di questi eventi è fissato per martedì 30 agosto in campo Santa Margherita, a partire dalle 18 e fino alle 23. Sarà un grande aperitivo collettivo che si svolgerà in otto locali del campo. In ciascuno dei locali, segnalato con appositi addobbi rosa, ci saranno delle rappresentanti delle Pink Lioness in Venice che forniranno informazioni sull’evento "Camminata Rosa", sull’attività del gruppo e soprattutto sulla finalità dell’iniziativa, cioè sensibilizzare alla prevenzione. Sarà possibile acquistare il pacco gara preparato per la "Camminata", contribuendo così alla causa.

Questa non sarà l’unica modalità per dare il proprio sostegno. Tutti i locali coinvolti devolveranno una parte dei ricavi della serata a sostegno dell’iniziativa. Per l’occasione si potrà anche assaggiare il Pink drink, un cocktail appositamente creato per l’evento.