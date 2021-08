Nuovo appuntamento all'aperitivo con la stand up comedy in Corte dell'orso

Martedì 17 agosto alle ore 20,00 Bacarando in Corte dell'Orso continua la serie di aperitivi con Stand Up Comedians in collaborazione con Select, The Comedy Club, Ovolollo.

Per la prima volta a Venezia una rassegna della nuova comicità italiana e un diverso modo di proporre il rito serale dell'aperitivo.

Martedì dalle 20,00 alle 21,00 da Bacarando in Corte dell'Orso San Marco 5495 si esibiranno ALESSANDRO CIACCI e GIULIA NERVI.



Alessandro Ciacci: "Sblighésss!" è il titolo dello spettacolo best of che sta attualmente portando in giro, parola che tradotta dal dialetto romagnolo significa sbellicarsi dalle risate, ridere a crepapelle. Ed è esattamente questo che devono aspettarsi gli spettatori da Alessandro Ciacci (tra i 20 stand up comedian italiani più divertenti, secondo “Style Magazine”, da anni nel cast di programmi tv del canale Comedy Central e Zelig)



Giulia Nervi: Accompagnata dal proprio ukulele Bedelio e raccontando le proprie disavventure amorose -dall'amore non corrisposto tra i banchi di scuola delle elementari, fino agli incontri improbabili sui social. Lo spettacolo perfetto per tutti coloro che non vogliono rimanere a casa a piangere sul proprio cuore spezzato, ma preferiscono trovare conforto ascoltando chi, almeno sentimentalmente parlando, sta sicuramente peggio di loro.

