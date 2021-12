Le eccellenze artigianali in mostra in Campo San Maurizio

Ancora uno speciale evento per i 1600 anni dalla fondazione di Venezia. Per questo fine settimana (sabato 11 e domenica 12 dicembre) la Camera di Commercio di Venezia Rovigo, in collaborazione con l’Associazione Veneziana Albergatori e l’Associazione Esercenti Pubblici Esercizi di Venezia, propone la mostra mercato “Mercanti in viaggio a Venezia” in Campo San Maurizio, con l’esposizione di manufatti che richiamano i grandi mercanti veneziani del passato, che con il loro coraggio, ricerca e curiosità hanno fatto scoprire all’Occidente i mondi e le culture lontane.

Mercanti in viaggio a Venezia

Gli espositori selezionati, secondo apposito bando indetto da Camera Servizi, società in house della Camera di Commercio, avranno modo di mostrare in questi due giorni i loro prodotti di artigianato: dagli accessori, alle carte, al vetro, alla ceramica, ma anche addobbi e decorazioni natalizie.

La strategia politica veneziana ha storicamente sempre ricercato una via diplomatica rispetto l’uso della forza, prediligendo lo scambio e l’incontro tra popoli e culture. Questo ponte immaginario viene riportato in questi due giorni di market ricercato e selezionato per poter iniziare il periodo festivo con spirito positivo e curioso. Ad accompagnare il mercato, spettacoli, esibizioni e proposte culturali a tema.

Sabato 11 dicembre ore 11.30 è previsto il concerto “Dicembre Magico” con il Quintetto Ottoni degli Studenti del Conservatorio di Venezia Benedetto Marcello guidati dal maestro Fabrizio Nasetti. Si prosegue dalle ore 12 alle 16 con lo spettacolo di giocoleria artistico itinerante “Trampoli in campo”. In contemporanea alle 14.30 e alle 16.00 lo spettacolo di burattini “Babbo Natale ha perso il senno” a cura della compagnia Commedia dell’Arte intratterrà i più piccoli.

Domenica 12 dicembre doppio appuntamento alle ore 11.00 e alle 15.00 con il Coro del Lido che si esibirà nello spettacolo canoro “A Snow Song” a cura del gruppo vocale “Mamme per caso”. A chiudere la giornata di festa alle 16.00 il concerto “Cinematic Holiday” del quintetto di fiati Quinta Essenza che rivisiteranno in chiave orchestrale celebri colonne sonore del cinema. Oltre alla mostra mercato sostenuta dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, organizzata in collaborazione con AVA e AEPE di Venezia, previsti spettacoli e momenti di intrattenimento a tema natalizio per i più piccoli e per le famiglie.