Le opere in plexiglass dell'artista veneziano Arturo Calce esposte all’aeroporto Marco Polo

L’artista veneziano Arturo Calce, con il progetto Departing Art, è esposto dal 20 febbraio al 15 maggio all’aeroporto Marco Polo di Venezia, facendo da apripista alla 60. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia. Organizzata dalla Galleria d’arte inglese Cris Contini Contemporary in collaborazione con il Gruppo SAVE, che gestisce l’aeroporto intercontinentale di Venezia, la mostra comprende nove opere realizzate su plexiglass, di cui otto esposte in aerostazione e una nel terminal dedicato ai voli privati.

Protagonista di questa produzione artistica di Arturo Calce è la figura femminile, rappresentata da nove donne di diverse nazionalità, ritratte in diversi contesti. Le interpreti di questa esposizione custodiscono delle storie e dei vissuti differenti, creando un ideale filo conduttore tra le culture e le tante esperienze diverse che transitano ogni giorno in un luogo per definizione di passaggio e “scambio”, quale un aeroporto. Le installazioni di questa esposizione rientrano nel corpus delle “pitture immateriali” per le quali l’artista è riconosciuto, realizzate su lastre di plexiglass utilizzando bombolette spray.

Una tecnica complessa, quella di Arturo Calice, che richiede un lavoro “al contrario”; un processo tattile e intricato che consiste nel somministrare strati di pigmenti cromatici dal retro dell'immagine, seguendo un processo inverso a quello del pittore sulla tela. Queste lastre retro-dipinte con forme nitide su un supporto trasparente sono tecnicamente e concettualmente uniche e permettono una circolazione di luce ed energia rara. L'opera pittorica, originariamente bidimensionale, si apre ad una seconda dimensione e assume profondità grazie alla lastra trasparente.

A cavallo tra pop art ed espressionismo, l’utilizzo dello spray lo avvicina alla street art rimanendo allineata alla living art, l’arte da interni. Calice afferma: «Le sinuose forme e l’energia dei colori presenti nelle mie opere rappresentano un tempo senza tempo, che va oltre le barriere geografiche e culturali», mentre i galleristi Cristian Contini e Fulvio Granocchia sostengono che: «Le donne ritratte nelle opere di Calce non sono semplici soggetti ma vere e proprie compagne di viaggio che affollano l'aeroporto. Attraverso i loro sguardi, le posture ed i loro gesti, raccontano storie, suscitano emozioni e aprono finestre su mondi interiori ed esperienze diverse». Al termine dell'evento, l’opera “Elle” sarà donata al Gruppo SAVE.

Arturo Calce

Veneziano classe 1955, Arturo Calce ha viaggiato in tutta Europa spinto dalla voglia di conoscere e sperimentare, ha lavorato in diversi ambiti come la moda, il design e la decorazione d’interni. È un artista multidisciplinare che utilizza vernice spray su lastre di plexiglass. Nel 1997 propone il plexiglass come pittura immateriale presso lo studio d’arte GR di Giovanni Granzotto. La svolta arriva dieci anni più tardi con il trasferimento ad Ibiza, dove inizia a farsi conoscere con quattro mostre nell'arco di due bienni.

Nel 2014 torna in Italia con la mostra di grande successo Arturo Calce – dietro un riflesso, Immateriale presso Ca' dei Carraresi a Treviso. È del 2015 l’esposizione In Berlin presso la Seven Stars Gallery nella capitale tedesca. Nel 2016 realizza My Little Qube Flat in Venice, un cubo retro illuminato con 36 opere, esposto presso il centro culturale Don Orione Artigianelli di Venezia, in occasione della 15esima Biennale di Architettura.

Cris Contini Contemporary

La galleria internazionale Cris Contini Contemporary è stata fondata nel 2018 da Cristian Contini e Fulvio Granocchia ed è situata nel cuore di Londra. Cris Contini Contemporary offre ai collezionisti di tutto il mondo l’accesso ad un portfolio eclettico e multiculturale di artisti: dai grandi maestri moderni come Pablo Picasso, Lucio Fontana, Andy Warhol e Robert Indiana agli artisti contemporanei più apprezzati quali David Begbie, Endless, Antonio Freiles, Michelangelo Galliani, Ferruccio Gard, Michal Jackowski, Gioni David Gioni, Jeff Robb e tanti altri.

Recentemente la galleria partecipato all’organizzazione e gestione di un Padiglione nazionale alla 59. Esposizione Internazionale d'Arte - La Biennale di Venezia 2022. Grazie anche alle sue continue nuove collaborazioni internazionali, la galleria rappresenta un punto di riferimento immancabile per gli appassionati e collezionisti d’arte di tutto il mondo.