Il fascino dei bolidi Ferrari per i medici con l’Africa. L'evento benefico a Jesolo

La salute scende in pista. È questo lo slogan dell’evento solidale promosso da Aci per sostenere i progetti di Medici con l’Africa Cuamm. I partecipanti all’iniziativa, in programma domenica primo ottobre a Jesolo, saranno richiamati dall’irresistibile fascino delle Ferrari di Ineco Auto e dalla magia dei gioielli forniti da una nota casa di gioielleria. L’intero ricavato della manifestazione verrà devoluto ai progetti di Medici con l’Africa Cuamm.

Programma della giornata

Il programma dell’evento prevede alle 9.30 il taglio del nastro con il saluto ai partecipanti presso l’area Park di via Alcide De Gasperi e via Mocenigo a Jesolo Lido; dalle 9.40 alle 13.00 seguirà la sessione di guida di alcuni modelli della gamma Ferrari grazie alle auto della Concessionaria Ineco e al prezioso aiuto di un team di coach d’eccezione capitanati dal campione Sergio Sernagiotto che condividerà i propri trucchi con i driver. Nel frattempo, si potrà partecipare ad un evento fashion, presso l’hotel Cesare Augustus, alla scoperta della magia del gioiello abbinato all’arte della fotografia, grazie a Gioielli Leonardo.

Alle 13.15 ci sarà un rinfresco conclusivo durante il quale sono previsti i saluti istituzionali e l’intervento di don Dante Carraro direttore del Cuamm. prima Ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane.

«Sapendo quanto gli appassionati di motori siano sensibili a queste iniziative - spiega il presidente di Ac Venezia, Giorgio Capuis, ideatore della prima edizione de “La salute scende in pista” -, abbiamo pensato di declinare la solidarietà in forma innovativa, dando spazio allo sport automobilistico e ai temi della sicurezza stradale e della sanità. Ringraziamo il Comune di Jesolo, in particolare il sindaco De Zottis e gli assessori Borin e Maschio, per averci dato ospitalità nella splendida località di mare».

«Il titolo di questa giornata è “La salute scende in pista”, da 73 anni come Cuamm lo facciamo in Africa, nel continente più povero, per le fasce più deboli della popolazione, le mamme e i bambini - ha dichiarato don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm -. Crediamo nel “con”, in un rapporto alla pari, per crescere insieme e costruire insieme il futuro. Le Ferrari da sempre sono l’auto simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo. Segno tangibile che se metti insieme competenza, preparazione e passione è possibile affrontare prove che sembrano impossibili, è possibile vincere gare che non ti aspetti. Lo sperimentiamo, in altre modalità e forme, anche in Africa, mettendoci passione e competenza nella cura della salute dei più fragili».

L’evento, promosso da Aci, può contare sulla collaborazione di Ineco Auto, Concessionario ufficiale Ferrari per il Triveneto e l’Emilia Romagna, storicamente impegnata nel far vivere l’esperienza delle auto della casa di Maranello al 100%.