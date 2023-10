A Chioggia arriva "Autunno in Fiore" con mercato di zucche, castagne e miele

Domenica 29 ottobre, dalle ore 8.00 alle 19.00, si terrà a Chioggia la manifestazione “Autunno in Fiore”. L'appuntamento – proposto da “Tutto in Piazza", società di eventi, in collaborazione con la Confesercenti locale e il patrocinio dell’amministrazione comunale – è alla sua prima edizione.

L'evento si propone di valorizzare i prodotti autunnali, dai fiori alle zucche alle castagne al miele. Dalla Chiesa di San Giacomo a Piazza Vigo ci sarà una mostra mercato di fiori e piante autunnali, prodotti agricoli autunnali e artigianali, con chiusura del tratto di Corso del Popolo. Sono circa una trentina gli espositori che hanno dato la loro adesione all’evento. Durante la giornata è prevista inoltre un'animazione con intaglio zucche e degustazioni di prodotti alimentari tipici a cura del "Team Venezia Chef". Cuochi veneziani professionisti offriranno degustazioni di zucca in saor e altri cicchetti tipici della nostra tradizione, rivisitati in chiave autunnale. Sarà poi divertente indovinare il peso di una grossa zucca esposta in Corso del Popolo. Basterà lasciare un biglietto con il peso, nome, cognome e numero di telefono. Alle 17.00 ci sarà lo “spoglio” pubblico dei biglietti e chi indovina o si avvicina di più al reale peso della zucca vincerà un pranzo in uno dei ristoranti di Riva Vena.

Mauro Armelao, sindaco di Chioggia con delega agli eventi e al marketing territoriale, ha dichiarato: «Vedere il nostro centro storico pieno di famiglie, di residenti e turisti è una della cose a cui tengo molto. I prodotti dell’autunno sono quelli che ci riportano alla nostra tradizione e alla nostra infanzia. La zucca, il miele, l'artigianato locale sono le eccellenze del nostro territorio. Invito tutti i miei concittadini a venire a fare una sana passeggiata in Corso del Popolo domenica e assaggiare le bontà che verranno proposte. Stiamo lavorando per portare nuove iniziative nella nostra città per avere tante occasioni di intrattenimento 365 giorni l’anno, specie nei weekend ».