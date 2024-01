Al Teatro a l’Avogaria la dissacrante comicità di Giordano Folla

Appuntamento tutto da ridere al Teatro a l’Avogaria di Venezia: sabato 13 gennaio 2024, alle ore 21.00, va in scena “Mi amerò quando sono morto”, il nuovo spettacolo di Giordano Folla nell'ambito della rassegna di stand up comedy. Un calendario di spettacoli, curato da Nicolò Falcone, che porta in laguna gli artisti più rappresentativi della scena italiana. Protagonista una comicità senza orpelli e censure, ritenuta dai più scomoda e dissacrante, e riservata rigorosamente ad un pubblico adulto.

In questo monologo, il giovane comico, noto per le frequenti apparizioni televisive, tenta di esorcizzare i suoi problemi, a partire dalle sue numerosissime ansie, ma anche di trovare una logica nelle molteplici contraddizioni che si celano nella vita quotidiana di un ventenne che vive il mondo post pandemia e pre devastazione climatica. Un'esistenza piena di fallimenti ma che strappano un sorriso.

La stand up comedy è un genere di commedia in cui l'artista interpreta dei monologhi in modo corrosivo dove si distruggono i luoghi comuni per infrangere le sicurezze dell'essere umano. Una comicità non per tutti, con un linguaggio diretto e talvolta offensivo che va, senza preamboli, alla pancia delle persone. Una commedia dove il comico, in primis, fa ridere di sé per poi passare ad attaccare gli altri, e - nello specifico - le certezze dello spettatore.