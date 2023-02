“L’avvocato veneziano" di Carlo Goldoni in scena al Teatro Belvedere di Mirano

La rassegna “Teatro di Primavera 2023” si apre domenica 26 febbraio al Teatro Belvedere di Mirano, alle ore 16.00, con la commedia “L’avvocato veneziano” di Carlo Goldoni. In scena la Compagnia Benvenuto Cellini APS di Padova, con la regia di Beppe De Meo.

L'avvocato Alberto Casaboni giunge da Venezia a Rovigo per difendere Florindo in un processo contro Rosaura. Il compito sarà tutt'altro che facile, non solo per la vicenda giudiziaria ma, soprattutto, perché l'avvocato Alberto si innamora di Rosaura, la controparte. Riuscirà l'avvocato a portare a termine il suo dovere tenendo a bada i suoi sentimenti per Rosaura? "L'Avvocato Veneziano" è una commedia di tre atti in prosa rappresentata con successo per la prima volta durante il carnevale di Venezia del 1750.

L'opera propone un vero e proprio dilemma deontologico che coinvolge il protagonista nel corso della sua attività legale. Goldoni, che era anche avvocato, ha voluto con questa opera rendere omaggio alla professione dell'avvocato evidenziandone i caratteri di onorabilità, correttezza e reputazione. "Era ben giusto che all'onoratissima mia professione dar procurassi quel risalto, che giustamente le si conviene".