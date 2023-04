Il BACHaro Tour arriva al Teatro del Parco di Mestre con le "Variazioni Goldberg"

La musica immortale di Johann Sebastian Bach è la protagonista del prossimo concerto, sabato 15 aprile alle ore 17.00 al Teatro del Parco, di "È sempre una bella stagione - XXXVII Stagione di musica da camera e sinfonica di Mestre 2022/2023", in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Mestre. A salire sul palco degli artisti che di Bach se ne intendono, membri dell’Associazione BACHaro Tour: Alessandro Cappelletto al violino, Francesco Lovato alla viola e Federico Toffano al violoncello. Ad introdurre e guidare l’ascolto il musicologo Mauro Masiero.

BACHaro Tour è un'associazione di divulgazione musicale e culturale, con base a Venezia, che promuove un approccio alle arti e alla musica attivo e consapevole ed un ascolto che piace loro chiamare responsabile. I membri organizzatori di sono perlopiù musicisti e musicologi, legati per amore e per mestiere alla musica in generale e alla musica colta in particolare.

In programma uno dei grandi capolavori della storia della musica: le celebri Variazioni Goldberg nella splendida trascrizione per trio d’archi di Dmitry Sitkovetsky. La trascrizione per trio d’archi dell’immortale pagina bachiana è di tale efficacia da essere comunemente eseguita in tutto il mondo da formazioni di altissimo prestigio. Il contrappunto della scrittura per tastiera trova nuova vita nella versione per trio d’archi, fornendo agli interpreti la possibilità di mettere in rilievo le straordinarie doti del compositore con una vasta gamma di possibili dinamiche.

Il concerto è il terzo appuntamento del ciclo “6 suonato? Stagione giovane”, che vuole essere un'occasione privilegiata di incontro e di confronto tra i giovani musicisti e gli studenti di alcune scuole secondarie di secondo grado della città. Nella mattinata del concerto, infatti, i musicisti dialogheranno con gli studenti del liceo R. Franchetti di Mestre, suonando per loro e rispondendo alle loro domande, con una narrazione “a tu per tu” delle proprie esperienze di giovani musicisti professionisti. Nel pomeriggio saranno poi gli studenti a raggiungere gli artisti in teatro, per ascoltare la loro esibizione.