Daniella Firpo e il suo Bahia Trio al Laguna Libre per Venezia Jazz Festival

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Cambio di programma al Laguna Libre per il quinto Venezia Jazz Festival Fall edition, promosso da Veneto Jazz. Venerdì 11 novembre, nella formula concerto con aperitivo (ore 18.30) oppure cena (ore 20.30), è in programma l'esibizione della cantautrice brasiliana Daniella Firpo con il progetto Bahia Trio, assieme al chitarrista brasiliano Rogerio Tavares e al batterista e percussionista bolognese Roberto Red Rossi. L’evento sostituisce il concerto di Marco Pereira, che ha improvvisamente annullato il tour europeo.

Il trio propone un viaggio che mescola la matrice brasiliana di samba e bossa nova al jazz e alle sonorità afro-brasiliane, evidenziando soprattutto l'essenza della musica tradizionale di Bahia e i suoi ritmi mostrando il legame fra le diverse tendenze di questo vasto e ricco mondo musicale brasiliano.

Cantautrice brasiliana, nata a Salvador, Bahia, Daniella Firpo sin da piccola impara il canto della sua terra con la madre (insegnante di chitarra) e ascolta la voce di suo padre, cantante lirico (di origini italiane). In Brasile matura diverse esperienze musicali prima di arrivare in Italia, occupando, da subito, uno spazio di rilievo nel panorama di Bahia con il suo timbro vocale profondo, dinamico e vellutato. L'Italia è rimasta nel cuore da quando è stata invitata speciale, rappresentando il Brasile, al Ferrara Buskers Festival del 2006, interpretando la matrice brasiliana di samba e bossanova che si mescola al jazz e ai ritmi afro-brasiliani.

Nel 2021 ha pubblicato “Kind of Bossa”, otto tracce realizzate insieme al Massimo Morgani Quartet, una musica che è una simbiosi tra continenti differenti. Parallelamente all'intensa attività concertistica in tutto il territorio tra festival, rassegne, jazz club e spettacoli di teatro canzone, Daniella Firpo collabora con la Radio Educadora FM Bahia Brasil (Radio statale baiana il cui ruolo è quello di fomentare la diversità musicale in Brasile). L’artista presenta la serie radiofonica “Conexão Italia” dedicata alla musica italiana, raccontando ai brasiliani il percorso di vita di musicisti italiani di generazioni diverse.